빠니보틀이 ENA 새 예능 프로그램에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'카우몰'은 보드게임을 소재로 한 예능 프로그램이다. / 사진제공=네모콘텐츠

여행 크리에이터 빠니보틀이 '지구마불 세계여행4'에 이어 ENA 새 예능 '카우몰'에도 출연하며 활발한 활동을 이어간다.ENA 새 예능 프로그램 '카드 한 장에 우정이 흔들리는 줄은 몰랐습니다만?'(이하 '카우몰') 측은 9일 메인 포스터 2종을 공개했다. 두 사람은 프로그램의 MC를 맡아 매회 다양한 게스트들과 게임을 진행한다.'카우몰'은 보드게임을 중심으로 출연진이 경쟁하는 리얼 버라이어티 프로그램이다. 참가자들은 상황에 따라 서로 협력하거나 상대를 견제하며 승부를 겨룬다. 게임 도중 벌어지는 심리전과 예상치 못한 변수가 주요 볼거리다.빠니보틀과 궤도는 서로 다른 성향을 바탕으로 프로그램을 이끈다. 빠니보틀은 세계 각국을 여행하며 쌓아온 경험과 솔직한 입담을 앞세워 게임에 참여한다. 반면 궤도는 과학적 사고와 논리적인 분석을 토대로 전략적인 승부를 펼칠 예정이다.공개된 첫 번째 포스터에는 파란 하늘과 체크무늬 바닥을 배경으로 빠니보틀과 궤도가 카드를 향해 손을 뻗는 모습이 담겼다. 주변에는 포커 칩과 주사위, 금이 간 하트 카드가 흩어져 있다. 두 사람은 놀란 표정으로 허공에 떠 있는 카드를 잡으려 한다.두 번째 포스터는 어두운 공간을 배경으로 한다. 보드게임 상자들 사이에서 빠니보틀과 궤도는 등을 맞대고 서서 각각 금이 간 하트 카드를 들고 있다. 서로를 곁눈질하는 모습에서는 게임을 함께 진행하면서도 상대를 경계하는 분위기가 느껴진다.'카우몰'은 오는 12월 ENA에서 첫 방송되며 디즈니+에서도 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr