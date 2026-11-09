그룹 소녀시대 태연 / 사진=태연 공식 SNS 캡처

그룹 소녀시대 태연 정규 4집 'Unspecial' 이미지./ 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연이 약 4년 9개월 만에 정규 앨범을 발표한다.9일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 태연은 오는 30일 네 번째 정규 앨범 'Unspecial'(언스페셜)을 발매한다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 총 12곡이 수록된다.태연이 정규 앨범을 선보이는 것은 2022년 2월 발매한 정규 3집 'INVU' 이후 처음이다. 당시 'INVU'는 국내 주요 음원 및 음반 차트에서 1위를 기록했으며, 음악방송에서 8관왕에 올랐다. 아이튠즈 톱 앨범 차트에서도 23개 지역 정상을 차지했다.이번 앨범은 태연이 솔로 데뷔 10주년을 맞은 이후 처음 선보이는 정규 앨범이기도 하다. 태연은 지난해 첫 컴필레이션 앨범 'Panorama : The Best of TAEYEON'(파노라마 : 더 베스트 오브 태연)을 발매하며 지난 10년간 발표한 음악을 돌아봤다.앞선 컴필레이션 앨범이 기존 발표곡을 중심으로 구성됐다면, 'Unspecial'에는 신곡 12곡이 담긴다. SM엔터테인먼트는 이번 앨범을 통해 태연의 현재 감성과 다양한 감정 표현을 들려줄 예정이라고 설명했다.태연은 오는 11월 30일 정규 4집 'Unspecial'을 발매하고 컴백한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr