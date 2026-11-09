JTBC

JTBC가 공개경쟁입찰 방식으로 매각 절차에 본격 착수했다.9일 JTBC 매각주간사인 EY한영회계법인은 매각 공고를 내고 외부 자본 유치를 위한 공개경쟁입찰을 진행한다고 밝혔다. 이번 매각은 제3자 배정 유상증자와 회사채 발행 등의 방식으로 추진된다.매각 공고와 함께 잠재적 인수자를 대상으로 한 인수의향서(LOI) 접수도 시작됐다. 접수 기간은 이날부터 4주간이며, 이후 예비실사를 거쳐 내년 1월 중 우선협상대상자를 선정할 계획이다.JTBC 측은 관련 법규와 회생법원 절차에 따라 공정하고 투명하게 매각을 추진하겠다는 입장이다. 이번 인수합병(M&A)을 통해 지속 가능한 성장 기반을 확보하는 동시에 콘텐츠 제작 역량과 채널 경쟁력을 한층 끌어올리겠다는 구상이다.경영 정상화를 위한 노력도 이어지고 있다. JTBC는 지난 8월 17억원의 영업이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했다. 회생절차 개시 이후에도 안정적인 영업을 유지하고 있다는 설명이다.특히 주말 드라마와 주 7일 편성되는 데일리 예능 프로그램의 방송 편성을 유지하면서도 방영권료 부담을 줄이는 방식으로 비용 효율화를 추진했다. 주요 콘텐츠 편성 규모를 유지하는 동시에 비용 구조를 개선해 수익성을 높인 셈이다.JTBC가 본격적인 매각 절차에 돌입한 가운데 향후 새로운 투자자 확보와 경영 정상화에 속도를 낼 수 있을지 관심이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr