/사진제공=YEHEUM CULTURE & CONTENTS

싱어송라이터 김광진이 약 9년 만에 새 앨범을 발표한다.김광진은 오는 11일 오후 6시 각종 음원 플랫폼에서 미니앨범 'FLY AWAY'(플라이 어웨이)를 공개한다.이번 앨범은 2017년 4월 1일 발매한 '김광진 지혜' 이후 약 9년 만에 선보이는 작품이다. 록 장르의 타이틀곡 'Fly Away, Emily'(플라이 어웨이, 에밀리)와 위로의 메시지를 담은 수록곡 '햇볕' 등 총 2곡으로 구성됐다. 두 곡은 서로 다른 분위기의 음악으로 김광진의 작곡 스타일을 보여준다.타이틀곡 'Fly Away, Emily'는 경쾌한 록 리듬을 바탕으로 김광진의 멜로디를 결합한 노래다. 기존에 발표했던 서정적인 곡들과는 다른 리듬과 사운드를 활용했다. 김광진이 앞으로 추구할 음악적 방향도 이번 곡을 통해 소개할 예정이다.수록곡 '햇볕'은 일상에서 위로가 필요한 사람들에게 전하는 메시지를 주제로 삼았다. 김광진은 이 곡에서 차분한 목소리로 가사를 전달하며 타이틀곡과 다른 분위기를 표현했다.이번 앨범에는 김광진과 오랫동안 음악 작업을 함께해 온 박용준이 참여했다. 두 사람은 과거 더 클래식 활동 당시 '마법의 성' 등을 함께 작업한 인연이 있다.박용준은 'Fly Away, Emily'의 편곡을 맡았고, '햇볕'에서는 편곡과 연주를 담당했다. 조규찬은 타이틀곡의 코러스에 참여했다. 사운드 엔지니어 노양수는 믹싱을 진행했다.김광진은 더 클래식 활동을 통해 '마법의 성' 등을 발표했고, 솔로 가수로도 '편지', '여우야' 등의 곡을 선보였다. 작곡과 노래를 병행하며 자신만의 음악 활동을 이어왔다.최근에는 각종 콘서트와 음악 페스티벌에 출연해 관객들과 만나고 있다. 공연에서는 오랫동안 사랑받아 온 대표곡들을 중심으로 무대를 구성해 왔다. 이번 앨범 발매 이후에는 새로 발표한 곡들도 공연에서 선보일 예정이다.한편 김광진은 오는 12월 5일 오후 6시 서울 KBS 아레나에서 단독 콘서트 'FLY AWAY'를 개최한다. 공연명은 이번 미니앨범과 같다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr