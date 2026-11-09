배우 이기택이 '1박 2일' 합류 18주 만에 퇴근 벌칙에서 벗어났다. / 사진 = KBS 2TV '1박 2일 시즌4' 방송 캡처

배우 이기택이 '1박 2일' 합류 18주 만에 퇴근 벌칙에서 벗어났다. / 사진 = KBS 2TV '1박 2일 시즌4' 방송 캡처

배우 이기택이 '1박 2일' 합류 18주 만에 퇴근 벌칙에서 벗어났다.지난 8일 방송된 KBS2 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 전남광주통합특별시 여수로 떠난 김종민, 문세윤, 딘딘, 이준, 이용진, 이기택의 두 번째 여행기가 그려졌다.이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 7.7%의 시청률을 기록하며 동시간대 1위를 차지했다. 이용진과 이준이 향일암에서 기왓장에 소원을 적는 장면은 분당 최고 시청률 11.1%까지 올랐다.여행 마지막 날, 여섯 멤버는 퇴근을 걸고 마지막 복불복에 나섰다. 제작진이 준비한 차량 두 대에는 각각 '선물'과 '소원'이라는 문구가 적혀 있었다. 멤버들은 어느 차량이 조기 퇴근으로 이어질지 모르는 상황에서 선택해야 했다.김종민, 문세윤, 딘딘, 이기택은 '선물' 차량에 탑승했고, 이용진과 이준은 '소원' 차량을 선택했다. 특히 이기택의 선택에 멤버들의 관심이 집중됐다. 이기택은 '1박 2일' 합류 후 줄곧 퇴근 벌칙에 걸리며 '벌칙 요정'이라는 별명을 얻었던 상황. 그가 '선물' 차량에 타려고 하자 딘딘은 곧바로 차에서 내려 동승을 거부하려 했다. 이에 이기택은 "저 요즘 기운이 좋다"며 멤버들을 안심시켰다.결과는 반전이었다. '선물' 차량에 탑승한 네 사람에게 주어진 선물은 다름 아닌 퇴근이었다. 특히 이기택은 '7번 국도 힐링 여행' 이후 이어졌던 퇴근 벌칙에서 벗어나 18주 만에 조기 퇴근에 성공했다. 반면 '소원' 차량을 선택한 이용진과 이준은 향일암 입구에 도착했다. 두 사람은 가파른 계단을 올라 향일암에 도착한 뒤 기왓장에 각자의 소원을 적으며 여행을 마무리했다.앞서 멤버들은 금화를 모으기 위한 각종 단체 미션에도 도전했다. 오동도에서 시민들과 함께한 미션으로 금화 50개를 확보한 이들은 해상 케이블카를 타고 이동한 뒤 평균값 맞히기 게임에 나섰다.이 과정에서 문세윤의 활약이 두드러졌다. 문세윤은 한국인의 연간 닭 소비량과 라면 소비량을 정확하게 추측하며 팀의 금화 획득에 기여했다. 멤버들은 "세윤이 형 미쳤나봐", "진짜 리스펙트 한다"며 감탄했고, 딘딘까지 문세윤에게 고개를 숙였다.저녁 식사에서는 김종민의 아이디어가 빛났다. 제작진은 금화로 은박지를 구매해 직접 만든 식기로만 뷔페 음식을 가져갈 수 있다는 조건을 내걸었다. 김종민은 적은 양의 은박지로 많은 음식을 옮길 방법을 제안했고, 멤버들은 금화 42개만 사용해 식사를 마쳤다.그러나 잠자리 복불복에서는 제작진의 함정에 빠졌다. 멤버들은 스태프들이 숙소 안의 물건을 옮겼다고 생각하고 원래 상태로 되돌리는 미션에 도전했다. 하지만 실제로 스태프들은 아무것도 건드리지 않았다. 이를 모른 채 멤버들은 멀쩡한 물건의 위치를 바꾸기 시작했고, 결국 7개의 오답을 기록해 금화 100개 중 30개만 획득했다.이후 금화 던지기를 통해 이용진과 이기택이 실내 취침에 당첨됐다. 김종민, 문세윤, 이준, 딘딘은 텐트에서 야외 취침하며 첫날 밤을 보냈다.이번 여수 여행은 개인전 대신 단체전 위주로 진행됐다. 멤버들은 금화를 함께 모으고 사용하는 과정에서 협력과 실수를 반복하며 웃음을 안겼다.한편 '1박 2일 시즌4'는 매주 일요일 오후 6시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr