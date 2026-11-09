배우 박정민이 공식석상에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 박정민이 아역 배우 최소율과 기념 촬영을 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 박정민이 아역 배우를 살뜰히 챙긴 일화가 전해졌다.지난 8일 최소율의 모친이 운영하는 인스타그램에는 "정민 배우님과 함께한 촬영날🫶🏻"이라는 문구와 함께 두 장의 사진이 게재됐다.모친은 "'어쩔수가없다' 시사회 때 처음 뵙고 광고에서 또 뵙다니! 너무 좋았다 이거에요"이라며 애정을 보였다.이어 "광고 첫 장면 때 뮤직비디오 잘 봤다고 계속 말 걸어주시고 편하게 대해주셔서 삼촌 조카 케미 잘 낼 수 있었다는"이라며 박정민을 향한 고마운 마음을 전했다.박정민은 1987년생으로 올해 40세이며, 최소율은 2016년생으로 올해 10살이다.한편 박정민은 내향형 성격을 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 2027년 디즈니+ '상남자' 공개를 앞두고 있다. 최소율은 2021년 JTBC 드라마 '구경이'로 데뷔했다. 올해만 '우주를 줄게', '원더풀스', '동궁', '키드냅 게임' 아역으로 활약했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr