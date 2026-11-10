코미디언 장동민과 배우 김향기가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김향기와 방송인 장동민의 뜻밖의 인연이 공개된다. / 사진제공=MBC

배우 김향기(26)와 방송인 장동민(47)의 뜻밖의 인연이 공개된다. 두 사람은 18년 전 같은 영화에 출연했던 사이로, 당시 촬영 비하인드를 전한다.오는 12일 오후 10시 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 바쁜 서울 생활 속에서도 자신만의 여유를 즐길 수 있는 '틈 있는 집'을 찾아 나선다. 이날 김숙, 양세형, 김향기가 함께 아파트와 오피스텔, 단독주택 등 다양한 주거 공간을 둘러본다.김향기는 18일 개봉하는 영화 '옆에서 숨만 쉬어도 좋아'로 관객들과 만난다. 작품은 전세 사기를 당한 청춘 커플이 지하 2층에서 동거를 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 영화에서 현실적인 주거 문제를 다룬 김향기가 이번에는 직접 집을 살펴보며 다양한 이야기를 나눌 예정이다.본격적인 임장에 앞서 장동민과 김향기의 과거 인연이 공개된다. 두 사람은 2008년 개봉한 영화 '방울토마토'에 함께 출연했다. 당시 장동민은 우정 출연으로 짧게 등장했으며, 이날 방송에서 18년 전 촬영 당시의 이야기를 나눈다. 특히 장동민의 과거 연기 장면이 공개되자 출연진은 웃음을 터뜨린다.김숙과 양세형, 김향기는 서울 동대문구의 역세권에 위치한 30대 1인 가구의 오피스텔을 방문한다. 높은 층고와 복층 구조가 특징인 집으로, 넓은 창을 통해 햇빛이 들어오는 내부를 살펴본다. 패션 인플루언서인 집주인의 취향이 반영된 드레스룸도 공개된다.집을 둘러보던 세 사람은 평소 가장 많은 돈을 쓰는 분야에 관해 이야기를 나눈다. 김숙은 여행에 지출하는 금액이 가장 크다고 밝히고, 김향기 역시 여행은 비용이 많이 들지만 그만큼 즐겁다며 공감한다. 이에 김숙은 "같이 여행 갈래?"라고 제안한다. 평소 낯을 가리는 성격으로 알려진 두 사람이 실제로 여행 약속을 잡을지도 관심을 끈다.방문한 집에는 실내와 연결된 옥상 공간도 마련돼 있다. 집주인은 이곳에서 직접 농사를 지으며 여가를 보낸다고 설명한다. 도심 속에서 텃밭을 가꿀 수 있다는 점에 주우재는 "서울 안에 있는 세컨하우스로도 좋을 것 같다"며 관심을 보인다.김향기와 김숙, 양세형이 다양한 주거 공간을 살펴보는 모습은 오는 12일 방송에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr