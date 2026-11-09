거미가 '놀면 뭐하니?'에 출연했다. / 사진=MBC

거미가 '놀면 뭐하니?'에 출연했다. / 사진=MBC

최근 둘째를 출산한 가수 거미가 MBC '놀면 뭐하니?'에 깜짝 등장했다. '95 서울가요제' 참가자로 나선 그는 이소라, 정승환과 함께 무대를 꾸미며 변함없는 가창력을 선보였다.지난 7일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' 참가자들의 무대가 공개됐다. 앞서 예선에서 뛰어난 가창력으로 합격했던 '쥬라기 공원'의 정체가 거미로 밝혀져 출연진을 놀라게 했다.이날 거미는 이소라, 정승환과 함께 신효범의 '난 널 사랑해'를 불렀다. 서로 다른 음색을 지닌 세 사람이 한 무대에 올라 각자의 개성을 살리면서도 조화로운 호흡을 보여줬다.거미는 첫 소절부터 특유의 허스키한 음색으로 시선을 끌었다. 곡의 흐름에 따라 목소리의 강약을 조절하며 감정을 전달했고, 후반부에는 힘 있는 고음으로 무대를 채웠다.이소라, 정승환과의 호흡도 눈길을 끌었다. 세 사람은 각자의 파트를 주고받으며 노래를 이어갔고, 특히 거미와 이소라의 목소리가 어우러지는 장면에서는 두 가수의 서로 다른 음색이 돋보였다.무대를 마친 거미는 관객들의 호응에 미소로 화답했다. 그는 이번 무대를 통해 이소라와 처음으로 호흡을 맞췄다고 밝혀 눈길을 끌었다. 무대에 오르기 전 긴장한 이소라를 응원했던 모습도 전해졌다.이후 거미는 다른 참가자들과 함께 단체 사진을 촬영하며 '95 서울가요제'에 합류한 소감을 나눴다. 예선 당시 정체를 숨긴 채 가창력만으로 합격했던 만큼 본선에서 어떤 무대를 이어갈지도 관심을 모은다.한편 거미는 최근 새 싱글 'Perfect World(퍼펙트 월드)'를 발매했다. 오는 21일과 22일 성남 공연을 시작으로 부산, 대전, 서울, 대구, 광주, 인천, 용인에서 2026-27 전국 투어 콘서트 'LOVE'를 개최한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr