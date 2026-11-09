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그룹 블랙핑크 지수가 미국 대형 엔터테인먼트 에이전시 WME와 계약을 맺고 글로벌 활동에 박차를 가한다.지난 8일(현지시간) 미국 연예 전문 매체 버라이어티에 따르면 지수는 최근 WME와 전 세계 활동을 지원받는 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 지수는 해외 활동을 더욱 체계적으로 펼칠 수 있는 기반을 마련하게 됐다.WME는 세계적인 아티스트들이 대거 몸담고 있는 글로벌 에이전시다. 팝스타 브루노 마스를 비롯해 빌리 아일리시, 밴드 콜드플레이 등이 소속돼 있다. 지수 역시 이들과 같은 에이전시와 손잡으며 글로벌 시장에서의 영향력 확대에 나섰다.특히 이번 계약은 지수가 솔로 정규 앨범 발매를 준비하는 시점에 이뤄졌다는 점에서 눈길을 끈다. 지수는 지난 9월 선공개곡 '클릭(Click)'을 발표한 데 이어 최근 두 번째 선공개곡 '애딕티드(Addicted)'를 선보이며 솔로 가수로서 활동을 이어가고 있다.음악뿐 아니라 연기 활동에서도 입지를 넓히는 중이다. 지수는 지난 3월 공개된 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에 출연하며 배우로서도 시청자들과 만났다.블랙핑크 멤버로 세계적인 인지도를 쌓은 지수는 솔로 음악과 연기를 병행하며 활동 영역을 확장하고 있다. 여기에 글로벌 아티스트들의 활동을 지원해 온 WME와의 협업까지 더해지면서 향후 해외 무대에서 보여줄 행보에도 관심이 쏠린다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr