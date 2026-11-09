배우 배현성은 극 중 남재엽 역을 맡았다. / 사진제공=티빙(TVING)

'대리수능'은 오는 23일 오후 6시 티빙에서 공개된다. / 사진제공=티빙(TVING)

배우 배현성, 차강윤, 박윤호가 '대리수능'에서 위험한 거래에 뛰어든다.티빙 오리지널 시리즈 '대리수능' 측은 9일 남재엽(배현성 분), 강건태(차강윤 분), 주희동(박윤호 분)의 이야기를 담은 메인 예고편을 공개했다. 영상에는 서로 다른 환경에서 살아온 세 친구가 한 번의 거래를 계기로 갈등을 겪는 과정이 담겼다.'대리수능'은 대학 입시를 앞둔 학생들이 각자의 욕망과 현실적인 문제로 인해 범죄에 휘말리는 이야기를 다룬다. 수능을 계기로 시작된 선택이 예상하지 못한 결과로 이어지면서 세 인물 사이에 배신과 갈등이 벌어진다. '피라미드 게임'을 연출한 박소연 감독과 최수 작가가 다시 의기투합했다.공개된 예고편에서 강건태는 가난한 환경에서도 전교 1등을 유지하는 저소득층 특별 장학생으로 등장한다. 그는 "그냥 대학에 가고 싶었을 뿐이다"며 자신의 처지를 이야기한다. 이어 "정상적으로 살 거예요"라고 외치지만 원하는 삶을 얻기 위해 위험한 선택을 하게 된다.남재엽은 겉으로는 부족할 것 없는 모범생이지만 내면에는 인정받지 못했다는 불만을 품고 있다. 예고 영상에서 그는 뺨을 맞은 뒤 "불량품이라서, 그래서 항상 고장 난 기분이었던 거야"라며 감정을 쏟아낸다.남재엽과 강건태는 서로의 약점을 알게 되면서 위험한 거래를 시작한다. 그러나 두 사람의 이해관계가 엇갈리면서 관계도 나빠진다. 강건태가 "이번엔 네 차례야"라고 경고하는 모습은 이들 사이에 갈등이 깊어졌음을 보여준다.강건태의 가장 친한 친구인 주희동도 사건에 얽힌다. 그는 "건태 없이 나 혼자 가면 퍽이나 받아 주겠다"며 강건태에게 느끼는 서운함을 드러낸다. 오랫동안 친구를 동경하고 의지해 왔지만, 남재엽과 강건태의 관계가 달라지면서 주희동의 태도에도 변화가 생긴다.영상 후반에는 '간절함은 때로 최악의 선택을 만들다'라는 문구와 함께 "인생 걸고 할 수 있어?"라는 강건태의 질문이 등장한다. 세 사람이 어떤 거래를 했으며 그 결과가 각자의 삶에 어떤 영향을 미칠지가 주요 관전 요소다.'대리수능'은 오는 23일 티빙에서 단독 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr