배우 김현주가 안방극장과 스크린을 오가며 활약하고 있다. / 사진제공=tvN '100일의 거짓말', CJ ENM

배우 김현주가 '100일의 거짓말'과 '실낙원'을 통해 안방극장과 스크린에서 동시에 활약하고 있다.김현주는 현재 방영 중인 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 항일단체 구국단의 저격수 유소란 역으로 출연하고 있다. 유소란은 조선총독부 정무총감 사토 신이치(진선규 분)를 암살하기 위해 신분을 위장하고 경성에 잠입한 인물이다.극 중 유소란은 위험한 상황에서도 침착하게 임무를 수행한다. 김현주는 날카로운 눈빛과 절제된 표정으로 인물의 냉철한 성격을 나타냈다. 동료들을 지키기 위해 위험을 감수하는 장면에서는 과감한 행동으로 저격수의 결단력을 보여줬다.영화 '실낙원'에서는 전혀 다른 처지에 놓인 어머니를 연기했다. 김현주가 맡은 류소영은 9년 전 아들을 잃은 뒤 자신이 기억하는 아들과 눈앞에 나타난 아들 사이에서 혼란을 겪는다.김현주는 익숙했던 존재를 의심하게 되는 류소영의 심리를 세밀하게 표현했다. 아들을 믿고 싶은 마음과 쉽게 떨칠 수 없는 불안이 교차하는 과정을 작은 표정 변화와 시선으로 전달하며 심리 스릴러 특유의 긴장감을 높였다.두 작품에서 김현주는 상반된 모습을 보여주고 있다. '100일의 거짓말'에서는 목표를 향해 흔들림 없이 나아가는 인물을, '실낙원'에서는 자신의 기억과 현실 사이에서 갈등하는 캐릭터를 그려냈다. 드라마와 영화를 오가며 각기 다른 장르를 소화한 김현주의 연기 행보에 관심이 쏠린다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr