'재혼 황후' 황실 화보 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

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'재혼 황후' 황실 화보 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 황실 화보 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 황실 화보 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 화려한 황실 의상을 입고 각기 다른 매력을 뽐냈다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 황제 소비에슈(주지훈 분)가 노예 출신 라스타(이세영 분)에게 마음을 빼앗기면서 벌어지는 이야기다. 황후 나비에(신민아 분)는 남편에게 이혼을 통보받자 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석 분)와 재혼하겠다고 선언한다. '재혼 황후' 측은 네 배우의 모습이 담긴 황실 화보 스틸을 공개했다.공개된 스틸에는 황실을 배경으로 한 네 인물의 모습이 담겼다. 푸른 정원에 나란히 선 나비에와 소비에슈는 한때 동대제국의 황제와 황후로서 부부 관계를 이어왔던 두 사람의 과거를 떠올리게 한다.신민아는 화려한 드레스와 장신구를 착용하고 황후의 기품을 표현했다. 황실 내부에서는 단정하고 절제된 모습으로, 햇살이 비치는 야외에서는 한층 부드러운 분위기로 서로 다른 매력을 나타냈다.주지훈은 절제된 표정과 눈빛으로 황제 소비에슈의 모습을 그려냈다. 울창한 숲속에서 말을 타고 등장하는 장면에서는 황실 의상과 자연 풍경이 어우러져 동화 같은 분위기를 연출했다.이종석은 서왕국 왕자 하인리로 변신했다. 이국적인 건축물과 푸른 정원을 배경으로 여유로운 모습을 보여주는가 하면, 차갑고 속내를 알 수 없는 표정으로 캐릭터의 비밀스러운 면모를 드러냈다.이세영은 황제의 총애를 받는 라스타 역을 맡아 화사한 색감의 드레스와 장신구를 선보였다. 풍성한 실루엣과 섬세한 장식이 돋보이는 의상으로 황실의 중심에 들어선 라스타의 모습을 표현했다.'재혼 황후'는 황실을 배경으로 펼쳐지는 인물들의 관계와 갈등을 화려한 미술, 의상, 영상미로 구현했다. 네 인물의 서로 다른 의상과 분위기 역시 각자의 성격과 처지를 보여주는 요소로 활용됐다.'재혼 황후'는 현재 디즈니+에서 1~4회가 공개됐으며, 매주 수요일 2회씩 총 10개의 에피소드가 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr