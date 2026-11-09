전도연이 '가능한 사랑'에서 미옥 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

전도연이 19년 만에 이창동 감독과 장편영화에서 만났다. / 사진제공=넷플릭스

배우 전도연이 이창동 감독과의 오랜 인연과 부담감에 대해 털어놨다.9일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)에 출연한 배우 전도연을 만났다.'가능한 사랑'은 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)과 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분) 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다. 제83회 베니스국제영화제 은사자상(심사위원대상)과 제51회 토론토국제영화제(TIFF) 에버트 감독상을 받았다. 지난 4일 열린 제46회 한국영화평론가협회상(영평상)에서는 최우수작품상과 여우주연상(전도연)을 받으며 2관왕에 올랐다.전도연은 이창동 감독과 영화 '밀양' 이후 19년 만에 장편영화에서 다시 호흡을 맞췄다. 그는 "'밀양' 때 감독님과 같이 해봤기 때문에 인물을 어떻게 표현할지, 인물이 어떻게 행동할지 생각하기보다 마음을 많이 비웠다"고 밝혔다. 이창동 감독은 앞서 인터뷰에서도 인물을 잘 연기하는 것보다 실존 인물처럼 보이는 것의 중요성을 언급한 바 있다. 전도연은 이 때문에 "현장에서 감독님의 생각이나 같이 연기하는 배우들의 연기를 어떻게 받아들이고 표현하느냐에 집중했다"고 설명했다.전도연은 '가능한 사랑'을 통해 미국 아카데미 시상식 여우주연상 후보로도 거론되고 있다. 이러한 상황에 전도연은 "상에 대한 부담은 없다"면서 "오히려 예전처럼 부담을 갖고 싶다"고 말했다. 전도연은 과거 '밀양'으로 칸 국제영화제 여우주연상을 받았던 때를 회상했다. 그는 "그때는 칸에서 상을 받았다는 부담이 컸다"며 "지금은 아카데미에서 상도 받고 K 콘텐츠가 세계적으로 많은 관심 받고 있어서 예전과는 부담감이 달라진 것 같다"고 털어놨다. 그러면서 "이걸로 인해 내가 뭔가를 해내야지 생각하기보다는 감독님도 나도 내려놓고 편안한 마음이었다"고 덧붙였다.'가능한 사랑'은 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 공개 직후 넷플릭스 국내 영화 TOP10 1위에 올랐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr