사진 = 소유진 인스타그램

사진 = 소유진 인스타그램

사진 = 소유진 인스타그램

사진 = 소유진 인스타그램

배우 소유진이 약과와 함께한 소소한 일상을 공개하며 사랑스러운 매력을 뽐냈다.소유진은 최근 자신의 인스타그램에 "맛있는건 함께먹기♡"라는 약과 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 소유진은 해바라기 그림이 그려진 아이보리색 맨투맨을 입고 약과를 한쪽 눈에 갖다 댄 채 환하게 웃고 있다. 자연스럽게 묶어 올린 머리와 이마 위로 내려온 잔머리가 부드러운 인상을 더하며 눈을 꼭 감고 활짝 웃는 표정에서 발랄한 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 소유진은 크림색 브이넥 니트에 체크무늬 팬츠를 입고 소파 위에 편안하게 앉아 있다. 한 손에는 약과를 들고 다른 손으로는 무릎 위 쿠션을 감싼 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 밝은 미소와 자연스럽게 흘러내린 옆머리가 어우러져 청순한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 소유진은 다리를 편안하게 포개고 앉아 한입 베어 문 약과를 얼굴 가까이 들어 보이고 있다. 입을 벌리고 환하게 웃는 모습으로 화사한 피부와 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡는다. 가느다란 목걸이와 손목의 액세서리가 수수한 니트 차림에 은은한 포인트를 더한다.마지막 사진에서 소유진은 창가에 서서 약과를 손에 든 채 바깥 풍경을 바라보고 있다. 머리를 낮게 틀어 올린 헤어스타일이 단정한 옆모습을 드러내며 살짝 올라간 입꼬리와 부드러운 눈매가 우아한 분위기를 완성한다. 소매를 걷어 올린 니트와 자연스럽게 팔을 감싼 자세에서도 편안한 매력이 느껴진다.이를 본 팬들은 "넘 맛있게 보여요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "유진님 사진이 너무 예쁘고 약과를 맛있게 보이네요", "유진님이 먹는약과 맛잇을것같아요", "대박 " 등의 댓글을 달았다.한편 백종원 아내인 소유진은 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하며 다양한 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr