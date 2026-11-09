여행 유튜버 빠니보틀이 '카우몰'을 통해 첫 MC에 도전한다. / 사진제공=네모콘텐츠

여행 유튜버 빠니보틀과 과학 커뮤니케이터 궤도가 '카우몰' 시즌2를 향한 욕심을 내비쳤다.9일 서울 강남구 리움아트센터에서 ENA·디즈니+ 새 예능 프로그램 '카드 한 장에 우정이 흔들리는 줄은 몰랐습니다만?'(이하 '카우몰') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 여행 유튜버 빠니보틀과 과학 커뮤니케이터 궤도가 참석했다.'카우몰'은 보드게임을 좋아하는 두 MC가 매회 새로운 게스트들과 모여 승부를 펼치는 리얼 버라이어티 프로그램이다. 빠니보틀과 궤도가 MC를 맡고 블랙핑크 지수, 권은비, 이은결, 홍진호, 유라, 엄지윤, 박세미, 티노 등이 게스트로 출연한다.궤도는 보드게임을 보는 재미를 스포츠 중계에 빗대 설명했다. 그는 "스포츠는 직접 하는 게 가장 재미있지만, 중계도 즐겨 보지 않느냐. 중요한 건 훌륭한 캐스터의 역할이라고 생각한다"며 "빠니보틀과 함께 보드게임의 재미를 전달하기 위해 MC로서 최선을 다했다"고 밝혔다. 이어 "방송을 보는 재미가 직접 보드게임을 즐기는 경험으로 이어지는 선순환이 생겼으면 좋겠다"며 "시즌2도 나오고 오래가는 방송이 되길 바란다"고 웃었다.빠니보틀 역시 새로운 소재의 가능성을 믿는다며 시즌2에 대한 바람에 힘을 보탰다. 그는 "여행 채널을 시작할 때도 사람들이 재미있어할까 고민했는데, 잘돼서 지금까지 잘 먹고살고 있다. '카우몰'도 비슷할 것 같다"며 "평소에는 섭외받는 입장이었지만 이번에는 PD님과 함께 만들어가는 프로그램이라 특히 애착이 간다"고 털어놨다. 그러면서 "촬영이 끝나면 목이 다 쉴 정도지만 재미있고 또 하고 싶은 프로그램이다. 잘돼서 시즌2로 이어졌으면 하는 마음뿐"이라고 강조했다.'카우몰'은 오는 12월 ENA에서 첫 방송되며 디즈니+에서도 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr