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2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 코앞에 두고 건강 문제로 강의를 중단한 유명 사회탐구 강사 이도가 넷플릭스 예능 프로그램에 출연하면서 수강생들의 불만이 쏟아지고 있다.지난 8일 이투스 홈페이지 게시판에는 사회탐구 강사 이도의 갑작스러운 강의 중단과 예능 활동을 지적하는 글들이 올라왔다.앞서 이도는 지난달 29일 자필 편지를 통해 건강상의 이유로 2027학년도 수능 대비 한국지리·세계지리 강의를 끝까지 마무리하지 못하게 됐다고 알렸다.당시 그는 강의에 대한 책임감으로 자신의 건강을 돌보지 못했다며 몸에 이상 증상이 나타나기 시작했다고 설명했다. 의료진의 권고에 따라 올해 남은 기간은 건강 회복에 집중하겠다는 뜻도 전했다. 이 과정에서 수강생들의 학습에 영향을 미치게 된 데 대해 미안한 마음을 드러냈다.그러나 수능을 불과 3주 앞둔 시점에서 강의가 중단되면서 수강생들 사이에서는 당혹감과 불만이 이어졌다. 특히 이도가 넷플릭스 예능 프로그램 '데블스 플랜: 데드 어게인' 출연을 앞두고 있다는 사실이 알려지면서 논란은 더욱 커졌다.이도는 지난 5일 열린 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에 참석해 지난해부터 정종연 PD에게 프로그램 출연을 부탁해 왔다는 취지의 발언을 했다. 해당 발언이 알려지자 일부 수강생들은 수능 강의를 마무리하지 못한 상황에서 예능 활동에 나선 것을 두고 책임감을 지적했다.이투스 게시판에는 "학생들에게 피해 보상을 해줘야 하는 것 아니냐", "책임감이 부족한 것 같다", "건강이 좋지 않다면서 제작발표회에는 어떻게 참석했느냐" 등 비판적인 반응이 이어졌다.한편 이도는 서울대학교 지리교육과 출신으로, 이투스 최연소 수능 강사로 알려져 있다. 지난해 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연해 얼굴을 알렸으며, 오는 10일 공개되는 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'을 통해 다시 한번 예능 시청자들과 만날 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr