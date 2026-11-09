'여름방학' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=웨이브

'여름방학' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=웨이브

'여름방학' 진영과 조이현이 인신매매 위기를 극복하며 서로의 마음을 확인했지만, 또다시 관계에 균열이 생길 전망이다. 두 사람 사이에 홍예지가 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.9일 공개되는 웨이브 드라마 '여름방학' 5회에서는 조유겸(진영 분)과 김하연(조이현 분)의 관계에 새로운 위기가 찾아온다.앞서 공개된 3~4회에서는 유겸과 하연이 위험한 상황 속에서 서로를 지켜내는 모습이 그려졌다. 유겸의 여자친구 성새령(홍예지 분)이 실랑이 끝에 머리를 다쳐 쓰러지자 두려움에 도망친 하연은 인신매매 위기에 처했다. 이를 알게 된 유겸은 위험을 무릅쓰고 하연을 구출했고, 두 사람은 눈물의 포옹을 나눴다.이후 의식을 되찾은 새령에게 유겸은 이별을 통보했다. 부유한 집안 출신으로 알려졌던 새령의 어려운 가정환경이 드러나면서 학교 내 권력 구도에도 변화가 생겼다. 친구들의 보복을 눈치챈 새령은 자신을 대신해 하연을 불러냈고, 하연은 영문도 모른 채 더러운 물을 뒤집어썼다. 이를 목격한 유겸은 분노했고, 새령은 학교를 떠났다.이 가운데 공개된 5~6회 스틸컷에는 유겸과 하연 사이에 달라진 분위기가 담겼다. 푸른 바닷가를 함께 걷는 두 사람의 모습에서는 위기를 넘긴 뒤 찾아온 다정한 시간이 엿보인다.반면 또 다른 사진에서는 서로 손을 맞잡고 마주 보고 있음에도 미묘한 거리감이 느껴진다. 서로를 향한 마음을 확인한 두 사람에게 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다.제작진은 "이번 주, 조유겸과 김하연의 감정선을 뒤흔들 결정적 위기가 찾아온다"라고 예고했다. 이어 "벼랑 끝에 몰려 학교를 떠났던 성새령이 몰고 올 예측불가의 파장 속에서, 두 사람이 맞닥뜨릴 관계의 균열과 변화의 순간들을 지켜봐 달라"고 전했다.'여름방학' 5회는 9일 웨이브에서 OTT 독점 공개되며 라이프타임 채널에서도 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr