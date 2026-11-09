안효섭이 후각 상실을 고백했다./사진제공=JTBC

안효섭이 후각 상실을 고백했다./사진제공=JTBC

배우 안효섭 주연의 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블'이 자체 최저 시청률로 주저앉았다.지난 8일 방송된 '파이널 테이블' 6회는 전국 유료가구 기준 1.8%를 기록했다. 이는 4회에서 기록한 자체 최고 시청률 2.6%에서 대폭 하락한 수치이자, 첫 회가 기록했던 1.9%보다도 낮은 역대 최저 기록이자 주말에 방송된 미니시리즈 중 가장 낮은 성적이다.이날 방송에서는 강한(안효섭 분)과 최송이(홍화연 분)가 혹독한 트레이닝과 진솔한 속마음 토크를 거치며 끈끈한 유대감을 쌓아가는 모습이 그려졌다. 2라운드 녹화 직후 컨디션이 급격히 저하된 강한은 계속되는 통증과 악몽 속에서도 최송이의 요리 훈련에 매진했다. 팀 전력을 끌어올리기 위해 소스 제조에 남다른 재능을 보였던 최송이를 육성해야 했기 때문이다.최송이는 과거의 트라우마로 주방에 설 때마다 요리 공포증에 시달렸지만, 강한은 "포기하지 말라"며 따뜻하게 북돋웠다. 강한의 격려에 힘입은 최송이는 혹독한 연습을 거듭했고, 미각 테스트 과정에서 그가 '절대 미각'이라는 숨겨진 잠재력까지 확인되며 팀에 큰 힘을 보탰다. 강한은 후각을 대부분 잃고도 극복해 냈던 자신의 경험담을 털어놓으며 최송이의 의지를 응원했다.사제 간의 유대가 깊어지는 사이, 3라운드 미션이 발표됐다. 각 팀의 헤드 셰프와 팀원 한 명이 다른 팀 헤드 셰프, 팀원과 4인 1조를 이뤄야 하는 미션에서 강한은 숙명의 라이벌 차우진(장률 분)과 한 팀으로 엮이며 긴장감을 자아냈다. 특히 팀원 차출 과정에서 강한은 수셰프나 경력자가 아닌 요리 초보 최송이를 자신의 파트너로 최종 낙점했다.안효섭과 홍화연의 본격적인 팀플레이 서사가 궤도에 올랐음에도 자체 최저 시청률이라는 뼈아픈 성적표를 받아든 '파이널 테이블'이 과연 반등의 실마리를 찾을 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr