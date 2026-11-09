코미디언 김영희의 10살 연하 남편 윤승열이 방송에 출연해 근황을 전한다. / 사진제공=KBS2
코미디언 김영희의 10살 연하 남편 윤승열이 방송에 출연해 근황을 전한다. / 사진제공=KBS2
코미디언 김영희의 10살 연하 남편 윤승열이 방송에 출연해 근황을 전한다. 프로야구 선수 출신인 그는 아내 김영희 때문에 일주일에 네 번씩 운동하고 있다고 밝혀 궁금증을 자아낸다.

9일 오후 9시 30분 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 남편 특집 2탄 '남편들도 할 말 있다'로 꾸며진다. 이날 방송에는 개그맨 권재관과 조현민, 김영희의 남편 윤승열이 출연해 결혼 생활에 관한 이야기를 나눈다.
코미디언 김영희의 10살 연하 남편 윤승열이 방송에 출연해 근황을 전한다. / 사진제공=KBS2
코미디언 김영희의 10살 연하 남편 윤승열이 방송에 출연해 근황을 전한다. / 사진제공=KBS2
권재관은 지난 3월 아내 김경아가 '말자쇼'에 출연해 자신에 관한 불만을 털어놓았던 일을 언급한다. 그는 "방송을 봤다. 상당히 순화시켜 말한 것"이라며 "아내는 '난 이 집에 딸로 왔구나'라고 착각하고 살고 있다"고 반박한다. 김경아의 앞선 발언에 맞서 남편의 입장에서 결혼 생활을 이야기할 예정이다.

개그우먼 최설아와 결혼한 조현민은 자신을 "집안 내 서열 최하위"라고 소개한다. 지난해 한 예능 프로그램에서 아내와 9년째 스킨십이 없다고 고백했던 그는 이날 "기록을 경신 중"이라고 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 이어 권재관을 향해 "나의 이상향", "모두가 한 번쯤 꿈꾸는 자유로운 삶"이라고 말하며 부러움을 표한다.

김영희의 남편 윤승열도 약 7개월 만에 '말자쇼'를 다시 찾는다. 그는 "정식으로 섭외받고 온 것"이라고 강조하며 등장부터 웃음을 안긴다. 이어 "김영희 때문에 주 4회 운동하고 있다"고 털어놓는다. 아내로 인해 꾸준히 운동하게 된 구체적인 이유는 방송에서 공개된다.

앞서 김영희는 2021년 10살 연하의 윤승열과 결혼했다. 1993년생인 윤승열은 프로야구 한화 이글스에서 선수 생활을 한 뒤 은퇴했다. 이날 방송에서는 오랜만에 모습을 비추고 결혼 생활에 관한 이야기를 전할 예정이다.

권재관과 조현민, 윤승열은 이날 남편 대표로 나서서 자신에게 점수를 매기는 시간도 갖는다. 세 사람이 각자 평가한 남편으로서의 점수와 이를 들은 관객들의 반응이 9일 방송을 통해 공개된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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