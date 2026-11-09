코미디언 김영희의 10살 연하 남편 윤승열이 방송에 출연해 근황을 전한다. / 사진제공=KBS2

코미디언 김영희의 10살 연하 남편 윤승열이 방송에 출연해 근황을 전한다. / 사진제공=KBS2

코미디언 김영희의 10살 연하 남편 윤승열이 방송에 출연해 근황을 전한다. 프로야구 선수 출신인 그는 아내 김영희 때문에 일주일에 네 번씩 운동하고 있다고 밝혀 궁금증을 자아낸다.9일 오후 9시 30분 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 남편 특집 2탄 '남편들도 할 말 있다'로 꾸며진다. 이날 방송에는 개그맨 권재관과 조현민, 김영희의 남편 윤승열이 출연해 결혼 생활에 관한 이야기를 나눈다.권재관은 지난 3월 아내 김경아가 '말자쇼'에 출연해 자신에 관한 불만을 털어놓았던 일을 언급한다. 그는 "방송을 봤다. 상당히 순화시켜 말한 것"이라며 "아내는 '난 이 집에 딸로 왔구나'라고 착각하고 살고 있다"고 반박한다. 김경아의 앞선 발언에 맞서 남편의 입장에서 결혼 생활을 이야기할 예정이다.개그우먼 최설아와 결혼한 조현민은 자신을 "집안 내 서열 최하위"라고 소개한다. 지난해 한 예능 프로그램에서 아내와 9년째 스킨십이 없다고 고백했던 그는 이날 "기록을 경신 중"이라고 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 이어 권재관을 향해 "나의 이상향", "모두가 한 번쯤 꿈꾸는 자유로운 삶"이라고 말하며 부러움을 표한다.김영희의 남편 윤승열도 약 7개월 만에 '말자쇼'를 다시 찾는다. 그는 "정식으로 섭외받고 온 것"이라고 강조하며 등장부터 웃음을 안긴다. 이어 "김영희 때문에 주 4회 운동하고 있다"고 털어놓는다. 아내로 인해 꾸준히 운동하게 된 구체적인 이유는 방송에서 공개된다.앞서 김영희는 2021년 10살 연하의 윤승열과 결혼했다. 1993년생인 윤승열은 프로야구 한화 이글스에서 선수 생활을 한 뒤 은퇴했다. 이날 방송에서는 오랜만에 모습을 비추고 결혼 생활에 관한 이야기를 전할 예정이다.권재관과 조현민, 윤승열은 이날 남편 대표로 나서서 자신에게 점수를 매기는 시간도 갖는다. 세 사람이 각자 평가한 남편으로서의 점수와 이를 들은 관객들의 반응이 9일 방송을 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr