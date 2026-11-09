그룹 아일릿 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 처음으로 10위권에 진입했다.8일(현지시간) 빌보드가 발표한 차트 예고에 따르면 아일릿의 미니 5집 'BREAK EVEN'(브레이크 이븐)은 11월 14일 자 '빌보드 200'에 6위로 데뷔했다. 앞서 미니 4집 'MAMIHLAPINATAPAI'(마밀라피나타파이)로 기록한 자체 최고 순위 26위보다 20계단 높은 성적이다.'BREAK EVEN'은 미국 발매 첫 주 3만 7000 앨범 유닛을 기록했다. 이 가운데 순수 음반 판매량은 3만 2500장, 스트리밍 환산 판매량(SEA)은 4500유닛으로 집계됐다. 스트리밍 환산 판매량은 미국 내 앨범 수록곡의 주문형 스트리밍 약 487만 회에 해당한다.이번 성적은 아일릿의 미국 주간 앨범 유닛 자체 최고 기록이다. 아일릿은 빌보드 '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 데뷔 후 처음으로 1위에 올랐다.이로써 아일릿은 '빌보드 200' 톱10에 진입한 일곱 번째 K팝 걸그룹이 됐다. 데뷔 이후 발표한 다섯 장의 앨범도 모두 해당 차트에 이름을 올렸다.음원 성적도 이어지고 있다. 아일릿의 스포티파이 월간 청취자 수는 9일 기준 2000만 명을 넘어섰다. 월간 청취자 수는 최근 28일 동안 해당 아티스트의 음악을 한 번 이상 들은 이용자를 중복 없이 집계한 수치다.미니 5집 타이틀곡 '체포하겠어'는 발매 첫날 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트에 진입했다. 앞서 데뷔곡 'Magnetic'(마그네틱)은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 올랐으며, 'NOT CUTE ANYMORE'(낫 큐트 애니모어)는 '버블링 언더 핫 100'에서 7위를 기록한 바 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr