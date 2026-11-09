'닥터X' 주연 김지원과 '100일의 거짓말' 주연 김유정. / 사진=텐아시아DB

사진=이솔이 SNS

개그맨 박성광의 아내가 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')와 '100일의 거짓말'(이하 '100일의')을 언급했다.아내 이솔이는 9일 새벽 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요' 시간을 가졌다.먼저 이솔이는 누리꾼들에게 "여러분은 어떤 힘으로 한 주를 살아가나요?"라고 물었다. 이에 한 누리꾼은 "육아 퇴근 후 보는 드라마요"라고 답했다.그러자 이솔이는 이에 공감하며 SBS 금토드라마 '닥터X'와 tvN 토일드라마 '100일의'를 언급했다. 특히 이솔이는 각 드라마의 주연 배우 김지원과 김유정을 꼽으며 "개안이 되는 느낌"이라고 전했다. 두 여배우의 빼어난 외모를 칭찬하는 의미로 해석된다.두 작품은 모두 시청률 두 자릿수를 기록하며 높은 인기를 기록하고 있다. 현재 방영되는 드라마 중 양대 산맥으로 불릴 정도이며, 비교 대상이 되고 있다.'닥터X'는 천재적인 수술 실력을 지닌 의사 계수정(김지원 분)이 의료계의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 느와르다. '100일의'는 경성 최고의 소매치기가 밀정이 되어 조선총독부의 엘리트 통역관과 얽히면서 벌어지는 첩보 로맨스다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr