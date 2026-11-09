나연이 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

나연과 지수가 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진제공=SBS

그룹 트와이스의 멤버 나연이 방송인 유재석과 같은 아파트에 거주하고 있다는 사실을 공개했다.오는 10일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 블랙핑크 지수와 트와이스 나연이 게스트로 출연해 유재석, 유연석과 함께 경기 군포시 산본동을 찾는다. 두 사람이 예능 프로그램에 동반 출연하는 것은 데뷔 이후 처음이다.이날 유재석은 지수와 나연이 함께 등장하자 의외의 친분에 놀라움을 표한다. 그는 "어떻게 둘이 친분이 돈독한 거냐"고 물었고 지수는 "서로 연습생 때부터 친했다. 자주 밥도 먹는다"며 오랜 인연을 소개한다.이어 지수는 "둘 다 연습생 때 각자 회사에서 유명했다. 오래 연습하면 '얘가 에이스래'라고 소문이 나는데, 그게 나연이"라고 말한다. 이에 어떤 수식어로 유명했냐는 질문이 나오자 "그냥 '나연이'로 유명했다"고 답해 웃음을 안긴다. 유연석은 "다른 회사여도 소문이 나는구나"라며 신기해한다.산본동을 찾은 지수는 어린 시절 이곳에 살았던 경험도 이야기한다. 그는 "제가 요 앞 아파트에서 10살 때까지 살았다"고 밝힌다. 그러나 '산본의 딸'이라는 별명이 붙자 곧바로 손사래를 친다.지수는 "'산본의 딸'은 김연아 선수다. 심지어 피겨 벽화도 있다"며 피겨스케이팅 선수 출신 김연아를 언급한다. 그러자 유연석은 "그럼 연아 선수가 첫째 딸, 지수가 둘째 딸 하자"고 제안하고 지수는 "영광입니다"라고 답한다.이후 유재석이 나연에게 거주하는 동네를 묻자 뜻밖의 사실이 밝혀진다. 나연은 "저 논현인데요?"라고 답한 뒤 "재석 선배님이랑 같은 아파트다"라고 말해 모두를 놀라게 한다.자신과 같은 아파트에 살고 있다는 사실을 예상하지 못한 유재석은 당황하며 "나연이 성수동에 살았던 것만 생각나서 헷갈렸다"고 해명한다. 이를 들은 나연은 웃음을 터뜨린다.'틈만나면,'은 10일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr