래퍼 자이언트 핑크가 다이어트에 성공했다. / 사진=자이언트 핑크 SNS

래퍼 자이언트 핑크가 다이어트에 성공했다. / 사진=자이언트 핑크 SNS

래퍼 자이언트 핑크(본명 박윤하)가 다이어트에 성공한 근황을 전했다.자이언트 핑크는 지난 8일 자신의 인스타그램에 "요즘 제 스타일이 많이 변해서 남편마저도 매일 놀랍니다..ㅋㅋㅋ"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 외출한 자이언트 핑크가 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 그는 "살을 빼니까 어딜 가나 예쁘다고 해주고... 다시 살찌면 큰일 나겠다"라며 속마음을 표출했다. 그러면서 "이래서 여자들은 죽을 때까지 다이어트하나 봅니다"라고 덧붙였다.앞서 자이언트 핑크는 지난 9월 자신의 SNS를 통해 "90kg에서 63kg 달성!"이라며 거의 초등학생 한 명의 몸무게가 빠져나갔다고 알린 바 있다.당시 그는 다이어트 전후 체격을 직접 비교하기도 했다. 골격근량은 0.3kg 줄어든 반면 체지방률은 7.9kg이 빠져나갔다. 이에 자이언트 핑크는 "거의 운동 없이 빼다 보니까 근력이 다 빠진 거 아닌가 싶었는데 결과 보고 기뻤다"며 "앞으로는 운동이랑 식단 같이 챙기면서 더 건강하게 관리하겠다"고 말했다.한편 1991년생으로 올해 36세인 자이언트 핑크는 '쇼미더머니4', '쇼미더머니5', '언프리티 랩스타3', '쇼미더머니6' 등 다수의 랩 서바이벌 프로그램에 출연하며 실력을 뽐냈다. 2020년 요식업 종사자와 결혼해 2022년 아들을 슬하에 두고 현재 육아에 집중하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr