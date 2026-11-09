MBN '전설의 사내'가 성훈의 복귀작에 안방 자리를 내주고 화요일 밤으로 무대를 옮긴다. /사진제공=MBN

MBN '전설의 사내'가 성훈의 복귀작에 안방 자리를 내주고 화요일 밤으로 무대를 옮긴다. 3주간의 재정비를 거쳐 강호동이 이끄는 TV조선 '천만기인쇼'와 정면 승부를 펼친다.'무명전설-트롯 사내들의 서열 전쟁'의 스핀오프 음악 예능 '전설의 사내'는 오는 12월 1일부터 매주 화요일 오후 9시 40분으로 편성을 변경한다. 기존 수요일 밤 자리는 오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 새 드라마 '보스의 노골적 취향'이 채운다.'보스의 노골적 취향'은 MBC '나 혼자 산다' 하차 후 숏폼 등으로 활동을 이어오던 배우 성훈이 3년 만에 선보이는 안방극장 복귀작이다. 성훈의 복귀작 편성에 따라 '전설의 사내'는 3주간의 결방 및 재정비 시간을 가진 뒤 화요일 심야 예능 전선에 뛰어들게 됐다.이로써 '전설의 사내'는 매주 화요일 오후 10시 방송되는 강호동 진행의 TV조선 '천만기인쇼'와 맞대결을 벌이게 됐다. 방송 시간대가 겹치면서 화요일 밤 트로트 팬들과 예능 시청 층을 둘러싼 치열한 시청률 쟁탈전이 예고된다.'전설의 사내'는 최종회 최고 시청률 10.1%를 찍으며 종영한 '무명전설'의 화력을 이어받아 스핀오프 프로그램임에도 수요일 밤 맹활약을 펼쳤다. 성리, 하루, 장한별, 황윤성, 정연호, 이창민, 이루네로 구성된 TOP7의 무대와 MC 장민호, 양세형의 입담을 앞세워 방송 2회 만에 분당 최고 시청률 5.4%를 찍었고, 9주 연속 수요 예능 시청률 1위를 수성했다.공개된 컴백 고지 포스터 속 TOP7은 강렬한 레드 슈트를 입고 화려한 조명 아래 서서 '12월 1일에 돌아옵니다', '이제 화요일에 만나요'라는 문구로 출사표를 던졌다.3주간 숨을 고른 뒤 화요일 밤으로 전장을 옮긴 '전설의 사내'가 강호동의 '천만기인쇼'를 상대로도 수요일 밤의 흥행 기세를 이어갈 수 있을지 주목된다. '전설의 사내' 18회는 오는 12월 1일 오후 9시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr