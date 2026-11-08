82메이저 / 사진=그레이트엠엔터테인먼트

82메이저 / 사진=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저(82MAJOR)가 대만에서 단독 콘서트를 연다.82메이저(남성모, 박석준, 윤예찬, 조성일, 황성빈, 김도균)는 8일 대만 타이베이 클래퍼 스튜디오에서 '82CLUB : out of control in Taipei'(82클럽 : 아웃 오브 컨트롤 인 타이베이) 공연을 연다.이번 콘서트는 지난달 24~25일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 진행한 여섯 번째 단독 공연 '82CLUB : out of control'의 연장선이다. 당시 서울 공연은 일반 예매가 시작된 직후 매진됐다.82메이저는 대만 공연에서 기존 발표곡과 유닛 무대를 비롯해 미발매 신곡까지 선보일 예정이다. 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 안겨준 'Like Fire'(라이크 파이어) 무대도 준비했다. 멤버별 개성을 살린 유닛 공연과 디제잉 퍼포먼스도 예정돼 있다.82메이저는 최근 두 번째 싱글 'HEAT'(히트)로 발매 첫 일주일 동안 15만 장 이상의 판매량을 기록했다. 이는 팀의 자체 최고 초동 판매량이다. 타이틀곡 'Like Fire'로는 데뷔 이후 처음으로 음악방송 1위에 올랐다.해외 공연 일정도 이어진다. 82메이저는 오는 17일부터 12월 19일까지 '82CLUB : out of control TOUR in the United States'(82클럽 : 아웃 오브 컨트롤 투어 인 더 유나이티드 스테이츠)를 진행한다. 미국 투어를 마친 뒤에는 내년 1월 10~11일 일본 도쿄 시부야 스트림 홀에서 '82CLUB : out of control' 공연을 열고 현지 팬들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr