백종원이 일일 라이더로 나섰다./사진제공='백종원' 유튜브 영상 캡처.

백종원이 일일 라이더로 나섰다./사진제공='백종원' 유튜브 영상 캡처.

백종원 더본코리아 대표가 빽보이피자 신메뉴를 알리기 위해 ‘일일 라이더’로 나섰다.지난 5일 공개된 유튜브 채널 ‘백종원’의 ‘내꺼내먹2’에는 백 대표가 충남 지역 빽보이피자 가맹점에서 하루 동안 ‘배달 알바생’으로 일하며 고객들과 만나는 모습이 담겼다.해당 매장은 배달 앱으로 접수된 주문도 점주가 상당 부분 직접 배달하며 갓 구운 피자를 따뜻하게 전하기 위해 노력하고 있었다. 백 대표는 이러한 점주의 노력에 힘을 보태고자 직접 배달에 나섰다.백 대표는 오토바이를 타고 주문 고객들에게 피자를 직접 배달하고, 사비로 준비한 신메뉴 한 판을 더 증정했다. 피자를 건네받은 고객 앞에서 치즈와 레드페퍼를 뿌려 신메뉴를 완성하는 퍼포먼스도 선보였다. 예상치 못한 백 대표의 등장에 놀라는 고객들의 반응과 함께 기념사진을 찍으며 소통하는 모습도 담겼다.지나가던 소방대원들에게 “점심시간에 피자 가져다드릴게요”라고 말한 백 대표는 이후 피자를 들고 소방서를 찾았다. 소방대원들은 “진짜 보내주셨네?”라며 반가워했고, 배달을 온 사람이 백 대표라는 사실에 한 번 더 놀랐다.더본코리아 관계자는 “가맹점의 신메뉴 홍보를 돕고, 고객들에게는 뜻밖의 즐거움을 전하기 위해 백 대표가 직접 배달에 나섰다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr