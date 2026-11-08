사진 = 33기 현숙 인스타그램

사진 = 33기 현숙 인스타그램

사진 = 33기 현숙 인스타그램

사진 = 33기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 33기 현숙이 한층 날씬해진 모습으로 26기 정숙과의 특별한 만남을 공개했다.33기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "26기 정숙 언니와 데이트 ❣️법률 사무소에서 댄스 후 저녁먹으러감언니에게 고민 상담 시전 🥲🫣🤫ㅋㅋㅋㅋ 속풀이 제대로 한 오늘 Es la primera vez que tengo una amiga abogada, ¡y es muy cool! Bailamos en su oficina y después fuimos a comer.(변호사 친구가 생긴 건 처음인데 정말 멋져요! 언니 사무실에서 춤을 추고 나서 밥을 먹으러 갔어요.)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 현숙은 26기 정숙과 나란히 식탁에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 현숙은 화이트 레이스 블라우스에 어깨까지 내려오는 단정한 헤어스타일로 청순한 분위기를 자아냈다. 맞은편에 앉은 정숙은 긴 웨이브 머리에 장식이 더해진 데님 재킷을 입고 환하게 미소 짓고 있다.이어진 사진에서 33기 현숙은 식탁에 팔을 올린 채 살짝 미소를 지으며 26기 정숙과 다정하게 사진을 남겼다. 방송 당시보다 갸름해진 얼굴선과 또렷한 이목구비가 눈길을 끄는 가운데, 두 사람은 나란히 카메라를 응시하며 친근한 분위기를 보여줬다.또 다른 사진에서 33기 현숙은 '법률사무소 다반'이라는 글자가 적힌 안내판 앞에서 셀카를 촬영했다. 해당 사무소는 26기 정숙의 사무소다. 현숙의 화이트 레이스 블라우스의 섬세한 무늬가 돋보이는 가운데 자연스럽게 안으로 말린 단발머리와 은은한 미소가 단아한 매력을 더했다. 안내판에는 '변호사 방효경'이라는 이름도 선명하게 담겼다. 이는 26기 정숙의 본명이다.마지막 사진에서 33기 현숙은 짙은 브라운색 코트를 입고 야외에서 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 코트 사이로 레이스 블라우스가 살짝 드러나며, 흰색 유선 이어폰을 착용한 모습이 눈에 띈다. 가을빛으로 물든 나무를 배경으로 한층 슬림해진 얼굴과 차분한 표정이 자연스러운 일상 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "이뿌다 이뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "다이어트 비법이 뭔가요오", "둘다 귀엽다잉" 등의 댓글을 달았다. 26기 정숙도 "헤헤 기얌둥이 즐거워땁❤️ 곧 커밍쑨ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 가즈아🔥"라는 댓글을 남기며 두 사람의 친분을 드러냈다.33기 현숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 모태솔로 특집에 출연해 남다른 춤 실력으로 주목받았다. 방송 이후에도 SNS를 통해 댄스 영상을 공개하며 색다른 매력을 보여주고 있다. 방송에서도 선보였던 춤을 오피스룩 차림으로 다시 소화한 현숙은 이전보다 눈에 띄게 날씬해진 모습으로 관심을 끌었다. 이번 게시물에서도 26기 정숙의 법률 사무소에서 함께 춤을 췄다고 밝히며 댄스를 즐기는 근황을 전했다.33기 현숙은 '나는 솔로' 종영 이후에도 댄스 챌린지와 일상 사진을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr