배우 최수종이 지난 추석 세상을 떠난 어머니를 향한 그리움을 털어놨다. / 사진제공=KBS2

배우 최수종이 지난 추석 세상을 떠난 어머니를 향한 그리움을 털어놨다. / 사진제공=KBS2

배우 최수종이 지난 추석 세상을 떠난 어머니를 향한 그리움을 털어놨다. / 사진제공=KBS2

배우 최수종이 지난 추석 세상을 떠난 어머니를 향한 그리움을 털어놨다. 생전 어머니와 함께 여행하지 못한 것을 후회한다는 그는 아내 하희라가 만들어준 냉면을 먹으며 어린 시절을 떠올렸다.지난 7일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 481회에서는 4년 만에 프로그램에 출연한 최수종·하희라 부부의 일상이 공개됐다. 스튜디오에는 MC 은지원과 이요원, 박서진, 그룹 투어스(TWS) 지훈이 함께했다.결혼 34년 차인 최수종과 하희라는 처음으로 연극에 동반 출연하게 됐다며 연습에 매진하는 모습을 보여줬다. 부부는 연습실에 일찍 도착해 함께 식사하고 대본을 맞춰보며 시간을 보냈다. 연극 스태프들이 부부 싸움을 한 적이 있는지 묻자 최수종은 유일한 갈등 원인으로 축구를 꼽았다. 그는 "운동 후 제가 다쳐서 들어오면 희라 씨가 막 뭐라고 한다. 그러면 전 바로 서재로 가서 가만히 앉아 있는다"고 설명했다.하희라는 "수술을 몇 번 할 정도로 크게 다쳤다. 이제는 '어르신'의 나이라 다치면 뼈가 빨리 안 붙는다"며 남편을 걱정했다. 이를 들은 은지원은 "아내가 걱정되어서 하는 잔소리라면 난 좋을 것 같은데? '쌤통이네'라는 반응보다 좋은데?"라며 이요원을 바라봐 웃음을 자아냈다.연습을 마친 뒤 하희라는 남편을 위해 냉면을 준비했다. 지난 추석 세상을 떠난 시어머니에게 전수받은 레시피로 최수종의 소울푸드를 직접 만들기로 한 것. 최수종은 요리를 돕다가 "이게 무슨 서프라이즈냐?"라고 장난스럽게 항의하기도 했다.완성된 냉면을 맛본 최수종은 어머니의 손맛을 떠올렸다. 그는 "이북 출신인 아버지와 나의 '소울푸드'가 냉면이다. 졸업식 날에도 짜장면 대신 냉면을 먹었다. 어렸을 때 먹었던 바로 그 맛"이라며 감격했다. 하희라는 "시어머니가 소천하신 뒤, 남편이 슬픔을 내색하지 않는 게 마음이 더 아팠다. 어머니께 배운 냉면이 위로되었으면 한다"며 눈시울을 붉혔다.최수종은 어머니와의 마지막 시간을 떠올리기도 했다. 그는 "어머니가 세상을 떠나시기 전, 누님과 단둘이 여행을 가면서 무척 행복해하셨다. 저보고도 같이 가자고 했는데 '그때 함께했으면 좋았을걸' 하는 후회가 남는다"며 그리움을 전했다.하희라는 시어머니의 장례를 치르는 과정에서 아들 민서에게 큰 힘을 얻었다고 밝혔다. 그는 "이번에 힘든 일이 생겼을 때, 아들 민서가 어른스럽게 일을 처리하며 큰 힘이 되어 줬다. '가족'이 어머니가 우리에게 남겨주신 또 하나의 선물 아닐까"라고 말했다. 이에 최수종은 "아내는 제가 힘들거나 괴로울 때 유일하게 제 편이 되어주는 사람"이라며 고마움을 표했다. 하희라도 "남편과 같은 곳을 바라보고 같은 생각을 나눌 수 있음에 감사하다"고 화답했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr