사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 33기 옥순이 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 사진으로 근황을 전했다.33기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "🎄✨🎅🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 옥순은 크리스마스트리 앞에서 두 손을 얼굴 가까이 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 갈색 니트에 풍성한 브라운색 퍼 아우터를 걸친 모습으로, 길게 늘어뜨린 생머리와 또렷한 이목구비가 청순한 매력을 더한다. 살짝 내민 입술과 커다란 눈망울이 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 33기 옥순은 반짝이는 조명과 화려한 장식으로 꾸며진 크리스마스트리 사이에서 상체를 살짝 숙이고 있다. 카메라를 향해 입을 살짝 벌린 채 미소 짓는 모습이 귀여운 매력을 더한다. 포근한 브라운색 아우터와 크림색 하의가 어우러져 따뜻한 겨울 스타일을 완성했다.또 다른 사진에서 33기 옥순은 대형 크리스마스트리 옆 계단에 기대어 포즈를 취하고 있다. 허리 부분을 벨트로 잡아준 퍼 아우터에 넉넉한 크림색 팬츠와 브라운색 신발을 매치해 편안하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보는 모습과 자연스럽게 뻗은 다리가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 33기 옥순은 크리스마스 장식으로 꾸며진 건물 앞에 서서 양손을 주머니에 넣고 옆을 바라보고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 입술을 살짝 내민 표정이 돋보인다. 브라운색 아우터와 밝은색 팬츠의 조화가 늘씬한 실루엣을 강조하며 감각적인 겨울 패션을 보여준다.이를 본 팬들은 "아 진짜 옥순언니 너무 이쁨 와", "이쁘고 귀여워요", "너무 예뻐", "이쁨", "옥순님 좋아요", "귀여워요" 등의 댓글을 달았다.한편 33기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 33기 모태솔로 특집에 출연해 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 당시 최종 선택에서는 영호와 순자, 영철과 정숙이 서로를 선택하며 두 쌍의 커플이 탄생했지만 옥순은 최종 선택을 하지 않았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr