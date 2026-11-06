‘가슴확대 1000만원’ 이소라, 또 성형한다…깊어진 눈매에 주저없이 수술대로

MBN '돌싱글즈3' 출신 이소라가 또 한 번 성형수술을 예고했다.이소라는 최근 자신의 SNS를 통해 일상이 담긴 영상을 공개했다. 영상에는 한 모임에 참석한 이소라가 테이블에 앉아 대화를 나누는 모습이 담겼다.특히 영상에는 "저세상 아이홀 올해 꼭 수술한다.."라는 문구가 삽입돼 눈길을 끌었다. 그동안 여러 차례 성형수술 사실을 공개했던 이소라가 또다시 외모 변화를 예고한 것이다.공개된 영상 속 이소라는 연두색 니트에 짧은 단발머리로 수수한 매력을 뽐냈다. 또렷한 이목구비와 작은 얼굴이 돋보이는 가운데, 눈 성형을 암시하는 발언으로 관심을 모았다.앞서 이소라는 가슴과 코, 눈 등 여러 부위의 성형수술 경험을 공개하며 화제를 모은 바 있다. 특히 가슴 성형에만 1000만원을 들인 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 자신의 성형 사실을 솔직하게 밝히며 외모 관리에 적극적인 모습을 보여온 만큼 이번 수술 예고에도 이목이 쏠린다.한편 이소라는 2022년 방송된 MBN '돌싱글즈3'에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr