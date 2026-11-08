박수홍의 아내 김다예가 딸의 고가 패딩을 둘러싼 '돈 자랑' 논란에 억울함을 호소했다. / 사진제공=김다예

박수홍의 아내 김다예가 딸의 고가 패딩을 둘러싼 '돈 자랑' 논란에 억울함을 호소했다. / 사진제공=김다예

박수홍의 아내 김다예가 딸의 고가 패딩을 둘러싼 '돈 자랑' 논란에 억울함을 호소했다. 사진을 급히 삭제했다는 의혹에 사실이 아니라고 반박하며 악의적인 보도가 이어지는 상황에 속상한 마음을 전했다.김다예는 8일 자신의 스레드 계정에 "인스타그램 스토리 사진은 24시간 뒤에 내려간다"며 최근 불거진 논란에 대해 입장을 밝혔다. 그는 "내가 다급히 사진을 삭제했다며 사실이 아닌 내용들과 함께 언급한 적도 없는, 아니 할 생각도 못 한 아기 패딩 자랑을 했다고 자극적이고 악의적인 기사들이 쏟아진다"며 "지친다. 그리고 참 슬프다"고 토로했다.앞서 김다예는 지난 5일 자신의 SNS에 딸 재이 양의 사진을 게재했다. 사진 속 재이 양은 분홍색 패딩 점퍼를 입고 있었다. 이후 해당 게시물이 사라지자 일부 누리꾼들은 재이 양이 착용한 제품이 100만원이 넘는 몽클레어 패딩이라며 관심을 보였다.일각에서는 김다예가 고가의 패딩을 자랑했다가 논란을 의식해 사진을 삭제한 것이 아니냐는 추측도 제기됐다. 그러나 김다예는 직접 게시물을 지운 것이 아니라 인스타그램 스토리의 특성상 24시간이 지나 자동으로 사라진 것이라고 설명했다. 특히 자신이 언급하지도 않은 패딩 자랑을 했다는 내용의 보도가 이어지는 데 불편한 심경을 나타냈다.김다예는 앞서 딸의 고가 물품을 공개해 온라인상에서 갑론을박에 휩싸이기도 했다. 지난 6월에는 재이 양의 신발장을 소개하며 "슈스-슈즈 스타. 슈즈만 800만 원. 부럽다 재이야"라는 글을 남겼다. 공개된 영상에는 운동화와 구두, 샌들 등 여러 종류의 신발이 진열돼 있었다. 당시 일부 누리꾼들은 아기의 신발 가격을 강조하는 것이 불편하다는 반응을 보였다. 반면 김다예는 재이 양의 광고 활동을 언급하며 "1세부터 세금 내는 애국자"라고 표현한 바 있다.김다예와 박수홍은 2021년 혼인신고를 마친 뒤 2022년 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 딸 재이 양을 품에 안았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr