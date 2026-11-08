사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

사진 = 아옳이 인스타그램

인플루언서 아옳이가 남자친구 김형배와 함께한 일상을 공개하며 물오른 미모를 뽐냈다.아옳이는 최근 자신의 인스타그램에 "가을사진 이것저것 모아왔숩니다 오늘이 입동이라고....🥶❄️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 아옳이는 블랙 재킷에 짧은 팬츠를 매치한 올블랙 패션으로 거리를 걷고 있다. 허리선을 강조한 재킷과 긴 생머리가 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다. 양손에 휴대전화를 쥔 채 옆을 바라보는 모습에서는 또렷한 이목구비와 늘씬한 각선미가 돋보인다.이어진 사진에서 아옳이는 밝은색 벽에 기대 눈을 감고 미소 지으며 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 블랙 재킷 안에 흰색 블라우스를 입고 연청 데님 팬츠를 매치해 산뜻한 매력을 살렸다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 사랑스러운 표정이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 아옳이는 남자친구 김형배와 엘리베이터 거울 앞에 나란히 서서 셀카를 촬영하고 있다. 흰색 레이스 블라우스와 데님 쇼츠를 입은 아옳이는 휴대전화를 들고 환하게 웃고 있으며 흰색 반팔 니트 차림의 김형배는 작은 흰색 강아지를 품에 안은 채 아옳이를 바라보며 미소 짓고 있다.마지막 사진에서 아옳이는 김형배와 함께 거울 셀카를 남기며 귀여운 표정을 짓고 있다. 흰색 크롭 티셔츠에 연핑크색 집업을 걸친 아옳이는 입술을 살짝 내민 채 휴대전화를 들고 있다. 옆에 선 김형배는 핑크색 셔츠와 청바지를 입고 강아지를 두 손으로 받쳐 안은 채 카메라를 향해 미소 짓고 있어 다정한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "언니 제발 두분 유튜브 팍팍 올려주세요", "그만 사귀고 언능 결혼해요", "너무 예뻐", "눈이 즐겁다", "넘 예뻐서 갬동스러버요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 아옳이는 한의사 김형배와의 열애 사실을 공개한 뒤 유튜브를 통해 연애 일상을 공유하고 있다. 지난 9월에는 김형배가 직접 출연한 영상을 통해 두 사람의 연애 이야기를 전했으며 공개 연애를 결심하게 된 과정도 솔직하게 밝혔다.아옳이의 남자친구 김형배는 한의사이자 유튜브 채널 '건강 한의사 김형배'를 운영하는 크리에이터로 채널A '몸신의 탄생'에도 출연한 바 있다. 아옳이는 현재 개인 유튜브 채널과 SNS를 통해 김형배와의 연애 일상을 비롯한 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr