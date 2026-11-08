사진 = 정소민 인스타그램
사진 = 정소민 인스타그램
배우 정소민이 사랑스러운 일상과 한층 깊어진 분위기의 미모를 공개했다.

정소민은 최근 자신의 인스타그램에 "🍂가을과 ❄️겨울 사이에서"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 정소민은 곰돌이 그림이 그려진 벽 앞에서 갈색 후드를 머리에 쓴 채 옆을 바라보고 있다. 회색 니트에 크림색 패턴이 들어간 포근한 상의를 입고 두 손을 턱 가까이 모은 모습이다. 살짝 미소 짓는 옆얼굴과 길게 늘어뜨린 검은 머리카락이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다.
사진 = 정소민 인스타그램
사진 = 정소민 인스타그램
이어진 사진에서 정소민은 후드를 뒤로 내린 채 고개를 살짝 들어 햇살을 받고 있다. 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내린 긴 생머리와 은은하게 빛나는 피부가 청순한 매력을 더한다. 넉넉한 니트와 갈색 후드의 조화가 편안하면서도 세련된 겨울 스타일을 완성했다.

또 다른 사진에서 정소민은 카페 테이블에 앉아 작은 스푼을 입가에 가져가고 있다. 한 손에는 노란색 아이스크림이 담긴 컵을 들고 있으며 커다란 눈으로 옆을 바라보는 모습이 눈길을 끈다. 자연스럽게 내려온 머리카락과 도톰한 니트 소매가 어우러져 귀여운 매력을 드러냈다.
사진 = 정소민 인스타그램
사진 = 정소민 인스타그램
이어 공개된 사진에서 정소민은 계단에 쪼그려 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 한쪽 팔을 무릎 위에 편안하게 올린 채 살짝 벌린 입술과 또렷한 눈매로 시선을 사로잡는다. 긴 머리카락이 어깨 아래로 흘러내리며 차분하면서도 청초한 분위기를 더한다.
사진 = 정소민 인스타그램
사진 = 정소민 인스타그램
마지막 사진에서 정소민은 크리스마스 장식이 달린 나무 앞에서 상체를 살짝 숙인 채 테이블을 짚고 있다. 고개를 아래로 기울이자 긴 생머리가 자연스럽게 앞으로 쏟아지며 화려한 장식 사이에서도 맑은 비주얼이 돋보인다. 회색 니트 특유의 포근한 질감이 계절감을 살렸다.
사진 = 정소민 인스타그램
사진 = 정소민 인스타그램
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.

한편 정소민은 SBS 드라마 '우주메리미'에 출연했으며 넷플릭스 새 시리즈 '딜러' 출연을 확정했다. '딜러'는 카지노 딜러 건화가 결혼 계획을 지키기 위해 위험한 도박판에 뛰어들면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 드라마다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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