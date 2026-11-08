사진 = 정소민 인스타그램

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사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

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배우 정소민이 사랑스러운 일상과 한층 깊어진 분위기의 미모를 공개했다.정소민은 최근 자신의 인스타그램에 "🍂가을과 ❄️겨울 사이에서"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정소민은 곰돌이 그림이 그려진 벽 앞에서 갈색 후드를 머리에 쓴 채 옆을 바라보고 있다. 회색 니트에 크림색 패턴이 들어간 포근한 상의를 입고 두 손을 턱 가까이 모은 모습이다. 살짝 미소 짓는 옆얼굴과 길게 늘어뜨린 검은 머리카락이 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 정소민은 후드를 뒤로 내린 채 고개를 살짝 들어 햇살을 받고 있다. 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내린 긴 생머리와 은은하게 빛나는 피부가 청순한 매력을 더한다. 넉넉한 니트와 갈색 후드의 조화가 편안하면서도 세련된 겨울 스타일을 완성했다.또 다른 사진에서 정소민은 카페 테이블에 앉아 작은 스푼을 입가에 가져가고 있다. 한 손에는 노란색 아이스크림이 담긴 컵을 들고 있으며 커다란 눈으로 옆을 바라보는 모습이 눈길을 끈다. 자연스럽게 내려온 머리카락과 도톰한 니트 소매가 어우러져 귀여운 매력을 드러냈다.이어 공개된 사진에서 정소민은 계단에 쪼그려 앉아 카메라를 올려다보고 있다. 한쪽 팔을 무릎 위에 편안하게 올린 채 살짝 벌린 입술과 또렷한 눈매로 시선을 사로잡는다. 긴 머리카락이 어깨 아래로 흘러내리며 차분하면서도 청초한 분위기를 더한다.마지막 사진에서 정소민은 크리스마스 장식이 달린 나무 앞에서 상체를 살짝 숙인 채 테이블을 짚고 있다. 고개를 아래로 기울이자 긴 생머리가 자연스럽게 앞으로 쏟아지며 화려한 장식 사이에서도 맑은 비주얼이 돋보인다. 회색 니트 특유의 포근한 질감이 계절감을 살렸다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 정소민은 SBS 드라마 '우주메리미'에 출연했으며 넷플릭스 새 시리즈 '딜러' 출연을 확정했다. '딜러'는 카지노 딜러 건화가 결혼 계획을 지키기 위해 위험한 도박판에 뛰어들면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 드라마다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr