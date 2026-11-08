투모로우바이투게더 미니 9집 콘셉트 포토 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER)의 새 앨범이 발매 전부터 스포티파이에서 높은 관심을 받고 있다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 미니 9집 'PERFECT STORM'(퍼펙트 스톰)은 스포티파이 '톱 10 카운트다운'에서 2주 연속 1위를 기록했다. 이 차트는 발매를 앞둔 앨범의 사전 저장(Pre-save) 현황을 바탕으로 순위를 매긴다.'PERFECT STORM'은 지난달 26일 처음 1위에 오른 뒤 2주째 정상을 유지하고 있다. 8일 기준 사전 저장 수는 40만 건을 넘어섰다. 사전 저장은 이용자가 앨범이나 싱글 발매 전에 미리 저장해 두는 기능으로, 발매 전 관심도를 파악할 수 있는 지표 중 하나다.신곡의 정보를 미리 확인할 수 있는 웹사이트에도 방문자가 몰렸다. 투모로우바이투게더는 지난 3일 오후 9시 타이틀곡 'Angel Bite'(엔젤 바이트)와 관련된 단서를 숨겨 놓은 스포일러 사이트를 공개했다. 해당 사이트는 공개 하루 만에 방문자 13만 명을 기록했다. 사이트 내 이용자들의 클릭 횟수를 모두 합산한 누적 수치는 8일 오전 8시 기준 360만 회를 넘어섰다.투모로우바이투게더는 오는 16일 오후 6시 미니 9집 'PERFECT STORM'을 발매한다. 이번 앨범은 답답한 현실에서 벗어나 새로운 변화를 원하는 청춘의 감정을 다룬다.앨범에는 타이틀곡 'Angel Bite'를 비롯해 '지금까지와는 다른 무언가가 필요해 (Storm is...)', 'Higher Love'(하이어 러브), 'Sweetest Escape'(스위티스트 이스케이프), 'Touch the Sky'(터치 더 스카이), 'Hate It or Love It'(헤이트 잇 오어 러브 잇) 등 총 6곡이 수록된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr