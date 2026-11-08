아일릿 / 사진=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)이 신곡 '체포하겠어'로 음악방송 1위 트로피를 거머쥐었다.아일릿은 지난 6일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서 미니 5집 'BREAK EVEN'(브레이크 이븐)의 타이틀곡 '체포하겠어'로 컴백 후 첫 1위를 차지했다.이날 '뮤직뱅크' 무대에서 아일릿은 호루라기를 활용한 곡의 콘셉트에 맞춰 다양한 의상을 선보였다. 멤버들은 라이프가드와 치어리더, 스포츠 심판 등을 연상시키는 차림으로 무대에 올랐다. 경쾌한 리듬에 맞춘 군무와 라이브로 신곡 무대를 꾸몄다.아일릿은 수상 직후 "항상 옆에서 고생해 주시는 소속사 식구들과 스태프들께 진심으로 감사드린다. 앨범 준비하는 동안 큰 힘이 돼 준 모카에게도 고마운 마음을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다. 이어 "무엇보다 GLLIT(글릿.팬덤명) 덕분에 소중한 1위를 할 수 있었다고 생각한다. 앞으로도 글릿의 마음을 체포하기 위해 열심히 하겠다"고 덧붙였다.이번 신곡은 발매 전부터 호불호가 갈렸다. 아일릿은 지난달 17~18일 열린 앙코르 콘서트에서 '체포하겠어' 무대를 처음 공개했다. 이후 현장 촬영 영상이 온라인에 퍼지면서 호루라기 소리가 지나치게 크고 귀에 거슬린다는 반응이 나왔다. 곡의 완성도가 아쉽다는 평가도 있었다. 특히 현장 영상에서는 가사가 선명하게 들리지 않는 반면 반복되는 호루라기 소리가 두드러져 부정적인 반응이 이어졌다.정식 음원 발매 이후 분위기가 달라졌다. '체포하겠어'는 각종 음원 사이트에서 좋은 성적을 냈다. 지난 5일 기준 '체포하겠어'는 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국'에서 5일 연속 1위를 기록했다. 멜론 '톱 100'과 벅스, 지니 등 국내 주요 실시간 차트에서도 상위권에 이름을 올렸다. 해외 차트에도 진입했다. '체포하겠어'는 발매 직후 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌'에 이름을 올렸으며, 미국 빌보드 11월 7일 자 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에도 진입했다.음반 판매량도 자체 최고 기록을 경신했다. 한터차트에 따르면 'BREAK EVEN'은 발매 첫 일주일 동안 44만4072장이 팔렸다. 전작 초동 판매량 41만1654장보다 3만2418장 많은 수치다. 컴백 전 신곡에 대한 평가가 엇갈렸지만, 음원과 음반 모두에서 성과를 거둔 셈이다.짧은 영상 플랫폼에서도 신곡을 활용한 콘텐츠가 확산되고 있다. 지난 6일 기준 틱톡에서 '체포하겠어' 음원을 사용한 영상은 오리지널 사운드를 포함해 40만 건을 넘어섰다. 해당 곡은 틱톡 '상위 50' 차트 1위와 '바이럴 50' 차트 3위를 기록했다. 지난 4일 기준 한국과 미국, 일본 등 여러 국가의 유튜브 '일간 쇼츠 인기곡' 차트에도 진입했다.한편 아일릿은 지난 6일 '체포하겠어 (Remixes)'를 발매했다. 이번 리믹스 음원에는 키즈, 휘슬, 클럽, 하이퍼 등 원곡을 각기 다른 분위기로 편곡한 버전이 수록됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr