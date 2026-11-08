사진 = 과즙세연 인스타그램

사진 = 과즙세연 인스타그램

사진 = 과즙세연 인스타그램

사진 = 과즙세연 인스타그램

인터넷 방송인 BJ과즙세연이 사랑스러운 매력과 늘씬한 몸매가 돋보이는 근황을 공개했다.과즙세연은 최근 자신의 인스타그램에 "2026.10.15"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 과즙세연은 차량 뒷좌석에 앉아 한 손을 얼굴 옆에 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 반듯한 앞머리와 허리 아래까지 내려오는 긴 생머리가 작은 얼굴을 감싸며 인형 같은 비주얼을 돋보이게 한다. 반짝이는 꽃 장식이 더해진 회색 니트 원피스에 핑크색 리본 가방을 매치해 사랑스러운 분위기를 연출했다.이어진 사진에서 과즙세연은 핑크색 미니백을 두 손으로 들어 얼굴 가까이 가져간 채 카메라를 응시하고 있다. 몸에 밀착되는 원피스가 잘록한 허리선을 드러내며 길게 늘어뜨린 생머리와 또렷한 눈매가 어우러져 청순하면서도 세련된 매력을 보여준다. 커다란 리본이 달린 가방은 차분한 회색 의상과 대비를 이루며 시선을 끈다.또 다른 사진에서 과즙세연은 강렬한 붉은색 벽을 배경으로 가방 손잡이를 잡고 포즈를 취했다. 두 눈을 감고 입술을 살짝 내민 표정이 귀여운 분위기를 자아내는 가운데 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 은은하게 반짝이는 원피스 장식이 눈길을 끈다. 선명한 핑크색 가방까지 더해져 화사한 스타일링이 완성됐다.마지막 사진에서 과즙세연은 한쪽 팔을 높이 들어 올린 채 몸을 옆으로 틀고 미소 짓고 있다. 허리와 골반을 따라 밀착되는 원피스가 슬림한 몸매를 강조하며 손목에 걸친 핑크색 가방이 발랄한 포인트를 더했다. 눈가에 붙인 하트 이모지와 자연스럽게 흩날리는 머리카락이 장난스러운 분위기를 살렸다.이를 본 팬들은 "이뻐요 누나", "이분이 여신님이신가요", "너무 예뻐", "보면 가을에도 심쿵해요", "공주", "언니 사겨요" 등의 댓글을 달았다.한편 2000년생으로 27세인 과즙세연은 인터넷 방송과 SNS를 중심으로 활동하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr