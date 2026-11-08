사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 14기 현숙이 가을의 끝자락에서 청순한 미모와 사랑스러운 일상을 공개했다.14기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "가을이 잠깐 들렀다 훅 사라짐…..🍁🍂이제 겨울 준비!!☃️☃️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 14기 현숙은 밝은 회색 니트 카디건을 입고 한 손에 머그잔을 든 채 미소 짓고 있다. 긴 웨이브 머리를 손으로 가볍게 매만지며 아래를 내려다보는 모습으로 은은한 미소와 자연스러운 표정이 청순한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 14기 현숙은 아이보리색 벽돌 건물 앞에 서서 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 넉넉한 카디건에 검은색 쇼트 팬츠와 회색 타이츠를 매치해 발랄한 가을 패션을 완성했으며 한 손을 머리 위로 올린 포즈와 풍성하게 늘어뜨린 긴 머리가 사랑스러운 매력을 더한다.또 다른 사진에서 14기 현숙은 햇살이 내리쬐는 야외 공간에서 다리를 벌리고 선 채 손을 이마 위로 올리고 있다. 밝게 웃는 표정과 경쾌한 포즈가 눈길을 끄는 가운데, 짧은 팬츠 아래로 드러난 늘씬한 다리 라인이 돋보인다. 회색 타이츠에 짙은 색 로퍼를 더해 편안하면서도 세련된 스타일을 선보였다.마지막 사진에서 14기 현숙은 햇빛이 스며드는 창가의 둥근 나무 테이블에 앉아 창밖을 바라보고 있다. 부드럽게 흘러내린 긴 머리와 차분한 옆모습이 따스한 빛과 어우러지며 앞선 사진과는 또 다른 분위기를 보여준다.한편14기 현숙은 ENA·SBS PLUS '나는솔로' 14기와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연했다. 이후 14기 현숙은 유튜브 채널 '나는술로'에 출연해 "현재 다정하게 만남을 이어오고 있는 남자친구가 있다"고 당당하게 밝히며 "내년에 결혼할 예정"이라고 고백한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr