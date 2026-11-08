사진 = 14기 현숙 인스타그램
사진 = 14기 현숙 인스타그램
'나는 솔로' 14기 현숙이 가을의 끝자락에서 청순한 미모와 사랑스러운 일상을 공개했다.

14기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "가을이 잠깐 들렀다 훅 사라짐…..🍁🍂이제 겨울 준비!!☃️☃️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 14기 현숙은 밝은 회색 니트 카디건을 입고 한 손에 머그잔을 든 채 미소 짓고 있다. 긴 웨이브 머리를 손으로 가볍게 매만지며 아래를 내려다보는 모습으로 은은한 미소와 자연스러운 표정이 청순한 분위기를 자아낸다.
사진 = 14기 현숙 인스타그램
사진 = 14기 현숙 인스타그램
이어진 사진에서 14기 현숙은 아이보리색 벽돌 건물 앞에 서서 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 넉넉한 카디건에 검은색 쇼트 팬츠와 회색 타이츠를 매치해 발랄한 가을 패션을 완성했으며 한 손을 머리 위로 올린 포즈와 풍성하게 늘어뜨린 긴 머리가 사랑스러운 매력을 더한다.
사진 = 14기 현숙 인스타그램
사진 = 14기 현숙 인스타그램
또 다른 사진에서 14기 현숙은 햇살이 내리쬐는 야외 공간에서 다리를 벌리고 선 채 손을 이마 위로 올리고 있다. 밝게 웃는 표정과 경쾌한 포즈가 눈길을 끄는 가운데, 짧은 팬츠 아래로 드러난 늘씬한 다리 라인이 돋보인다. 회색 타이츠에 짙은 색 로퍼를 더해 편안하면서도 세련된 스타일을 선보였다.
사진 = 14기 현숙 인스타그램
사진 = 14기 현숙 인스타그램
마지막 사진에서 14기 현숙은 햇빛이 스며드는 창가의 둥근 나무 테이블에 앉아 창밖을 바라보고 있다. 부드럽게 흘러내린 긴 머리와 차분한 옆모습이 따스한 빛과 어우러지며 앞선 사진과는 또 다른 분위기를 보여준다.

한편14기 현숙은 ENA·SBS PLUS '나는솔로' 14기와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 출연했다. 이후 14기 현숙은 유튜브 채널 '나는술로'에 출연해 "현재 다정하게 만남을 이어오고 있는 남자친구가 있다"고 당당하게 밝히며 "내년에 결혼할 예정"이라고 고백한 바 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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