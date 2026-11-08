사진=JTBC '아는 형님'

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'아는 형님' 코미디언 김현철이 유재석의 결혼식에 낸 축의금 일부를 돌려받고 싶었다고 밝혀 눈길을 끌었다.7일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에는 김현철, 이지현, 김영희가 게스트로 출연했다.이날 김현철은 강호동과 1970년생 동갑내기 친구라면서도 "많이 불편하다"고 털어놨다. 함께 방송한 경험이 많지 않아 편하게 대하기 어렵다는 그는 강호동의 결혼식에 참석했던 당시를 떠올렸다.김현철은 경조사가 많았던 시절 나름의 축의금 기준을 정해뒀다고 밝혔다. 그는 "친한 PD는 10만원, 메인 작가는 5만원, 그 밑에 작가는 3만원"이라며 상대에 따라 금액을 달리했다고 설명했다.강호동의 결혼식에는 평소 기준보다 많은 금액을 냈다고. 김현철은 "잘 보여야겠다고 생각해서 15만원을 했다"며 "20만원은 부담스럽고 15만원은 할 만하더라"고 솔직하게 말했다.그러나 유재석의 결혼식에 낸 축의금은 달랐다. 김현철이 "50만원"이라고 밝히자 강호동은 서운한 반응을 보였다. 김현철은 "재석이가 프로그램을 많이 할 때라서 잘 보이려고 많이 했다"며 강호동에게는 어려운 마음이 있었다고 해명했다.축의금을 많이 낸 뒤 특별히 누린 혜택이 있느냐는 질문에는 예상 밖의 답변을 내놨다. 김현철은 "누린 혜택이 없어서 한 30만원은 환불해줬으면 하는 마음이다. 웃기려고 하는 게 아니다"라고 말해 웃음을 안겼다.이어 강호동과 유재석이 자신을 대하는 태도를 비교했다. 그는 "15만원을 한 강호동이 오히려 'X맨'에서도 만나고 재밌게 생각해주는데, 재석이는 많은 사람과 다 친해서 나를 똑같이 대한다"며 "나는 50만원을 한 사람인데"라고 너스레를 떨었다. 더 많은 축의금을 낸 만큼 자신에게도 남다른 관심을 바랐다는 이야기였다.하지만 축의금 일부를 돌려달라는 생각을 실제로 전하지는 못했다고 밝혔다. 오히려 자신의 결혼식에서 유재석에게 받은 축의금 덕분에 마음이 바뀌었다고.김현철은 "차마 말 못 했는데 내 결혼식에 몇 배가 더 축의를 해서 고마웠다"고 전했다. 유재석이 자신이 냈던 금액보다 몇 배 많은 축의금으로 결혼을 축하해줬다는 것이다.그러면서 "차라리 이럴 줄 알았으면 그때 내가 100만원을 채울걸 하는 마음이 들더라"고 후회를 내비쳐 웃음을 더했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr