엔하이픈 제이 ‘DAY & NIGHT’ 버전 콘셉트 필름 / 사진=빌리프랩(하이브)
엔하이픈 제이 ‘DAY & NIGHT’ 버전 콘셉트 필름 / 사진=빌리프랩(하이브)
그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 제이가 새 싱글의 콘셉트 영상을 통해 사랑에 빠진 남자의 일상을 그려냈다.

엔하이픈은 지난 7일 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)의 제이 개인 콘셉트 필름을 공개했다. 이번 영상은 'DAY & NIGHT'(데이 앤 나이트) 버전으로, 일상 속 로맨스를 그렸다.

영상은 제이가 방을 정리하다 머리끈을 발견하는 장면으로 시작된다. 머리끈을 보고 연인을 떠올린 제이는 미소를 짓는다. 이후 머리끈을 손목에 착용한 채 청소를 계속하며 상대방을 향한 애정을 표현한다.
엔하이픈 제이 ‘DAY & NIGHT’ 버전 콘셉트 필름 / 사진=빌리프랩(하이브)
엔하이픈 제이 ‘DAY & NIGHT’ 버전 콘셉트 필름 / 사진=빌리프랩(하이브)
제이는 별다른 대사 없이 표정과 몸짓만으로 사랑에 빠진 인물의 감정을 전달했다. 제이는 외출 준비를 하며 거울을 보면서 옷을 정리하고 향수를 뿌린다. 이처럼 연인과의 만남을 앞둔 설렘을 평범한 일상 속 행동으로 보여준 줬다.

엔하이픈은 지난 5일부터 멤버별 'DAY & NIGHT' 콘셉트 필름을 순차적으로 공개하고 있다. 이번 영상들은 특별한 사건보다는 연인 사이에서 경험할 수 있는 익숙한 순간들을 다룬다. 개인 콘셉트 필름은 오는 10일까지 공개될 예정이다.

한편 엔하이픈의 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'는 서로의 존재가 축복이라는 사실을 깨달은 연인이 또 다른 평행 세계에서 두 사람의 운명적인 관계를 확인하는 이야기를 담았다.

음원은 오는 20일 오후 2시, 음반은 23일 낮 12시 발매된다. 이에 앞서 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유) 뮤직비디오는 13일 오후 11시 59분 공개된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

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