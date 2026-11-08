엔하이픈 제이 ‘DAY & NIGHT’ 버전 콘셉트 필름 / 사진=빌리프랩(하이브)

엔하이픈 제이 ‘DAY & NIGHT’ 버전 콘셉트 필름 / 사진=빌리프랩(하이브)

그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 제이가 새 싱글의 콘셉트 영상을 통해 사랑에 빠진 남자의 일상을 그려냈다.엔하이픈은 지난 7일 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)의 제이 개인 콘셉트 필름을 공개했다. 이번 영상은 'DAY & NIGHT'(데이 앤 나이트) 버전으로, 일상 속 로맨스를 그렸다.영상은 제이가 방을 정리하다 머리끈을 발견하는 장면으로 시작된다. 머리끈을 보고 연인을 떠올린 제이는 미소를 짓는다. 이후 머리끈을 손목에 착용한 채 청소를 계속하며 상대방을 향한 애정을 표현한다.제이는 별다른 대사 없이 표정과 몸짓만으로 사랑에 빠진 인물의 감정을 전달했다. 제이는 외출 준비를 하며 거울을 보면서 옷을 정리하고 향수를 뿌린다. 이처럼 연인과의 만남을 앞둔 설렘을 평범한 일상 속 행동으로 보여준 줬다.엔하이픈은 지난 5일부터 멤버별 'DAY & NIGHT' 콘셉트 필름을 순차적으로 공개하고 있다. 이번 영상들은 특별한 사건보다는 연인 사이에서 경험할 수 있는 익숙한 순간들을 다룬다. 개인 콘셉트 필름은 오는 10일까지 공개될 예정이다.한편 엔하이픈의 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'는 서로의 존재가 축복이라는 사실을 깨달은 연인이 또 다른 평행 세계에서 두 사람의 운명적인 관계를 확인하는 이야기를 담았다.음원은 오는 20일 오후 2시, 음반은 23일 낮 12시 발매된다. 이에 앞서 타이틀곡 'I Want You'(아이 원트 유) 뮤직비디오는 13일 오후 11시 59분 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr