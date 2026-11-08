김장훈이 이소라와의 열애설을 언급한다. /사진제공=SBS

김장훈이 이소라와의 열애설을 언급한다. /사진제공=SBS

김장훈이 이소라와의 열애설을 언급한다.8일 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 가수 김장훈이 ‘64세 최고령 아들’로 합류한다.최근 진행된 SBS ‘미우새’ 스튜디오 녹화에서는 김장훈이 새로운 ‘미우새’로 합류해 MC 신동엽, 서장훈과 모벤져스의 반가움을 자아냈다.이날 김장훈은 독특한 발성 연습과 혼자서도 대화가 끊이지 않는 일상으로 눈길을 끈다. 절친 하하마저 쉽게 끊지 못한 통화에 이어 휴대전화에 기록된 총 통화 시간이 공개되자 스튜디오가 술렁인다.국민연금 수령을 앞둔 김장훈은 예상 수령액을 확인하고 뜻밖의 반응을 보인다. 모두를 놀라게 한 김장훈의 통화 시간은 어느 정도일지, 그리고 각종 60세 혜택을 손꼽아 기다리는 그의 속사정은 무엇일지 주목된다.김장훈의 무대의상을 봐주기 위해 30년 지기 절친 이소라가 작업실을 찾는다. 평소 예능에서 보기 힘든 이소라의 등장에 관심이 쏠린 가운데, 그는 김장훈을 살뜰히 챙기다 설거지까지 나선다. 이에 MC 서장훈마저 “이소라 씨의 저런 모습은 어디서도 볼 수 없었다”며 놀라움을 표한다.두 사람은 과거 자신들을 둘러싼 열애설의 전말을 털어놓는다. 김장훈은 “내 열애설이 난 게 네가 마지막이다”라며 이소라와 손을 잡고 대학로를 걸었던 당시를 떠올린다. 김장훈은 라디오 DJ 시절 영화 같은 만남으로 시작된 마지막 연애 이야기도 공개한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr