방송인 송은이가 안재욱을 짝사랑하던 시절의 일화를 밝혔다./ 사진=텐아시아 DB

4일 오후 7시 공개되는 유튜브 채널 '비보TV'의 '비밀보장' 594회에는 안재욱이 게스트로 출연해 송은이, 김숙과 이야기를 나눈다. / 사진 제공 : ‘비밀보장’

방송인 송은이가 안재욱을 짝사랑하던 시절의 일화를 밝혔다.4일 오후 7시 공개되는 유튜브 채널 '비보TV'의 '비밀보장' 594회에는 안재욱이 게스트로 출연해 송은이, 김숙과 이야기를 나눈다.이날 김숙은 안재욱을 "형부가 될 뻔한 사람"이라고 소개한다. 송은이는 과거 안재욱을 짝사랑했던 사실을 언급하며 "혼자 조용히 좋아한 게 다인데 사과 영상까지 찍었다"고 털어놓는다. 이에 안재욱도 예상치 못한 반응을 보였다는 전언이다.세 사람은 서울예대 시절의 추억도 꺼낸다. 송은이는 대학 졸업 후 안재욱에게 자신의 마음을 고백했던 일화를 공개한다. 당시 안재욱의 인기가 어느 정도였는지를 두고도 이야기가 이어진다.김숙이 "안재욱 오빠가 인기가 제일 많았냐?"고 묻자 송은이는 "1위는 아니었다"고 답한다. 안재욱은 "이런 순위도 있었냐?"며 놀라워한다. 송은이가 기억하는 당시 인기 1, 2위의 정체도 방송에서 공개될 예정이다.한편 안재욱이 출연하는 '비밀보장'은 4일 오후 7시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr