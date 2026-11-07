그룹 A2O LITE가 멤버 시리의 생일을 축하하며 화려한 퍼포먼스를 보여줬다.
지난 6일 A2O LITE 공식 인스타그램에는 "Happy XILI‘s Day 🎂🎉"(생일 축하해 시리)라는 문구와 함께 하나의 영상이 게재됐다.
공개된 영상 속에는 오아를 필두로 A2O LITE 멤버들이 2열로 줄을 서 있는 모습. 오아의 퍼포먼스가 끝나자 멤버들은 'NEON'(네온)의 하이라이트 구간에 맞춰 시리를 조명하는 안무를 보여주며 주인공인 시리의 생일을 축하했다.
이를 본 누리꾼들은 "생일 축하도 남다르다", "퍼포먼스에 강한 그룹답게 축하도 춤으로", "이런 게 진정한 재능 기부" 등의 반응을 보였다. A2O LITE는 이수만이 설립한 A2O Entertainment 소속의 9인조 다국적 신인 걸그룹이다. 지난달 13일 데뷔했다.
A2O LITE의 데뷔곡 'NEON'은 미국 빌보드 '글로벌 200'에서 8위, 미국을 제외한 전 세계 음원 성적을 집계하는 '글로벌 Excl. U.S.'에서 3위를 기록했다. 지난달 13일 데뷔곡을 발표한 지 약 2주 만에 미국 빌보드 글로벌 차트와 일본 주요 차트에서 모두 10위권에 진입한 셈이다.
국내에서는 'NEON'이 멜론 TOP100에서 15일 연속 1위를 기록했다. 음악방송에서도 '더쇼', '엠카운트다운', '인기가요' 등에서 정상을 차지했으며, '쇼챔피언' 2주 연속 1위를 포함해 총 6개의 트로피를 받았다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
지난 6일 A2O LITE 공식 인스타그램에는 "Happy XILI‘s Day 🎂🎉"(생일 축하해 시리)라는 문구와 함께 하나의 영상이 게재됐다.
공개된 영상 속에는 오아를 필두로 A2O LITE 멤버들이 2열로 줄을 서 있는 모습. 오아의 퍼포먼스가 끝나자 멤버들은 'NEON'(네온)의 하이라이트 구간에 맞춰 시리를 조명하는 안무를 보여주며 주인공인 시리의 생일을 축하했다.
이를 본 누리꾼들은 "생일 축하도 남다르다", "퍼포먼스에 강한 그룹답게 축하도 춤으로", "이런 게 진정한 재능 기부" 등의 반응을 보였다. A2O LITE는 이수만이 설립한 A2O Entertainment 소속의 9인조 다국적 신인 걸그룹이다. 지난달 13일 데뷔했다.
A2O LITE의 데뷔곡 'NEON'은 미국 빌보드 '글로벌 200'에서 8위, 미국을 제외한 전 세계 음원 성적을 집계하는 '글로벌 Excl. U.S.'에서 3위를 기록했다. 지난달 13일 데뷔곡을 발표한 지 약 2주 만에 미국 빌보드 글로벌 차트와 일본 주요 차트에서 모두 10위권에 진입한 셈이다.
국내에서는 'NEON'이 멜론 TOP100에서 15일 연속 1위를 기록했다. 음악방송에서도 '더쇼', '엠카운트다운', '인기가요' 등에서 정상을 차지했으며, '쇼챔피언' 2주 연속 1위를 포함해 총 6개의 트로피를 받았다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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