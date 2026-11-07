A2O LITE 멤버들이 시리의 생일을 축하하고 있다. / 사진=A2O LITE 공식 SNS

A2O LITE 멤버들이 시리의 생일을 축하하고 있다. / 사진=A2O LITE 공식 SNS

A2O LITE 멤버들이 시리의 생일을 축하하고 있다. / 사진=A2O LITE 공식 SNS

A2O LITE 멤버들이 시리의 생일을 축하하고 있다. / 사진=A2O LITE 공식 SNS

그룹 A2O LITE가 멤버 시리의 생일을 축하하며 화려한 퍼포먼스를 보여줬다.지난 6일 A2O LITE 공식 인스타그램에는 "Happy XILI‘s Day 🎂🎉"(생일 축하해 시리)라는 문구와 함께 하나의 영상이 게재됐다.공개된 영상 속에는 오아를 필두로 A2O LITE 멤버들이 2열로 줄을 서 있는 모습. 오아의 퍼포먼스가 끝나자 멤버들은 'NEON'(네온)의 하이라이트 구간에 맞춰 시리를 조명하는 안무를 보여주며 주인공인 시리의 생일을 축하했다.이를 본 누리꾼들은 "생일 축하도 남다르다", "퍼포먼스에 강한 그룹답게 축하도 춤으로", "이런 게 진정한 재능 기부" 등의 반응을 보였다.A2O LITE는 이수만이 설립한 A2O Entertainment 소속의 9인조 다국적 신인 걸그룹이다. 지난달 13일 데뷔했다.A2O LITE의 데뷔곡 'NEON'은 미국 빌보드 '글로벌 200'에서 8위, 미국을 제외한 전 세계 음원 성적을 집계하는 '글로벌 Excl. U.S.'에서 3위를 기록했다. 지난달 13일 데뷔곡을 발표한 지 약 2주 만에 미국 빌보드 글로벌 차트와 일본 주요 차트에서 모두 10위권에 진입한 셈이다.국내에서는 'NEON'이 멜론 TOP100에서 15일 연속 1위를 기록했다. 음악방송에서도 '더쇼', '엠카운트다운', '인기가요' 등에서 정상을 차지했으며, '쇼챔피언' 2주 연속 1위를 포함해 총 6개의 트로피를 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr