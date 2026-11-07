사진 = 송가인 인스타그램

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사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인이 '금타는 금요일' 무대 안팎의 모습을 공개했다.송가인은 최근 자신의 인스타그램에 "금타는금요일 ! 본방사수 ! 🙏🏻💕🫧"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송가인은 네이비색 재킷 원피스를 입고 두 손을 가지런히 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 어깨에 볼륨을 더한 재킷과 허리선을 강조한 디자인이 단정하면서도 세련된 분위기를 자아낸다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 송가인은 은은한 미소와 또렷한 이목구비로 우아한 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 송가인은 고개를 숙이고 두 손을 포갠 채 서 있다. 위에서 내려다본 구도에서는 짧은 원피스 아래로 드러난 늘씬한 다리와 회색 스트랩 힐이 눈길을 끈다. 손가락에 낀 반지와 반짝이는 팔찌까지 어우러져 여성스러운 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 송가인은 검은색 커튼과 공연 장비가 놓인 무대 뒤편에서 마이크를 든 채 손목을 내려다보고 있다. 네이비색 재킷 원피스에 회색 힐을 매치한 모습으로, 한쪽 다리를 앞으로 내밀고 선 자연스러운 자세가 돋보인다. 무대에 오르기 전후의 한 장면을 담은 듯한 모습에서 차분한 분위기가 느껴진다.마지막 사진에서 송가인은 분홍색 꽃이 가득 담긴 꽃다발을 품에 안고 환하게 미소 짓고 있다. 금색 별 모양 풍선과 은색 장식으로 꾸며진 공간에서 긴 생머리와 화사한 메이크업이 더욱 돋보인다. 뒤편에는 "금타는 금요일 트롯여신 강림 그 이름 바로 가인"이라는 문구가 적혀 있어 송가인을 향한 응원의 분위기를 전한다.이를 본 팬들은 "따봉이어라", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "오메 이뻐라", "항상 최고이어라", "울 가수님 너무너무 예뻐욤" 등의 댓글을 달았다.앞서 송가인은 지난 6일 방송된 TV조선 '금타는 금요일' 44회에 역대 최연소 골든 스타로 출연했다. 이날 송가인은 '꽃이 아니면 어떤가'를 부르며 등장했으며, 양지은과 안성훈, 정서주, 김용빈까지 '미스트롯'과 '미스터트롯' 시리즈의 역대 진 5인이 한자리에 모여 화제를 모았다.특히 송가인은 최연소 골든 스타라는 소개에 "역사상 최연소라고 하니까 쑥스럽다"며 "10년 뒤에 올 걸 그랬다"고 말해 웃음을 자아냈다. 김용빈과의 특별한 인연도 공개됐다. 송가인이 과거 김용빈의 성공 가능성을 높이 평가했던 사실이 전해진 가운데 김용빈은 송가인에게 생일 선물로 받은 향수의 빈 병을 지금까지 간직하고 있다고 밝혀 훈훈함을 더했다.한편 1986년생인 송가인은 40세이며 지난 2019년 TV조선 '내일은 미스트롯' 우승 후 '서울의 달', '가인이어라' 등의 곡을 발표해 많은 사랑을 받고 있다. 송가인은 키 153에 몸무게 44kg로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr