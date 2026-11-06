유재석이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 개그맨 김현철에게 축의금 환불을 요청받는다. / 사진제공=JTBC

유재석이 개그맨 김현철에게 축의금 환불을 요청받는다. 김현철은 강호동의 결혼식보다 유재석의 결혼식에 더 많은 축의금을 냈지만, 정작 돌아온 혜택은 없었다며 일부를 돌려받고 싶다고 밝혀 웃음을 안긴다.오는 7일 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 개그맨 겸 지휘자 김현철, 가수 겸 미용사 이지현, 개그우먼 김영희가 출연한다. 세 사람은 새로운 분야에 도전하게 된 계기와 그 과정에서 겪은 일화를 공개한다.김현철은 개그맨에서 지휘자로 활동 영역을 넓히게 된 사연을 전한다. 그는 "강호동에게 잘 보이려고 결혼식 축의금을 많이 냈다. 유재석 결혼식에는 그보다 더 많이 냈는데 유재석에게 받은 혜택이 없어서 일부 환불해 줬으면 좋겠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만든다. 이어 유재석보다 강호동에게 축의금을 적게 낸 이유까지 설명하며 형님들의 관심을 끈다. 두 사람의 결혼식에 서로 다른 금액을 낸 배경이 무엇인지 궁금증을 자아낸다.그룹 쥬얼리 출신 이지현은 미용사로 새로운 도전에 나선 과정을 소개한다. 그는 "싱글맘으로 아이들을 키우기 위해 미용에 도전했다. 미용사 국가자격증 시험 필기는 한 번에 합격했는데, 실기는 7번 떨어지고 8번째에 합격했다"며 자격증 취득까지의 어려움을 털어놓는다. 이지현은 미용사로서 형님들에게 어울리는 헤어스타일도 추천한다. 출연진의 외모와 특징을 살펴본 뒤 각자에게 적합한 스타일을 제안하며 웃음을 더할 예정이다.김영희는 약 5년간의 공백기를 거쳐 '말자 할매' 캐릭터를 탄생시킨 과정을 밝힌다. 그는 "약 5년간의 긴 공백기 동안 펍에서 일하면서 스탠드업 코미디 공연을 했다. 당시 코미디 연극을 하던 중 쉬는 시간을 채우기 위해 즉흥으로 관객들의 고민 상담을 시작했는데 그게 '말자쇼'의 시작이었다"고 회상한다. 이어 김영희는 '말자 할매'로 변신해 형님들의 고민을 듣고 해결책을 제시한다. 특유의 거침없는 입담으로 출연진과 호흡을 맞출 예정이다.'아는 형님'은 매주 토요일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr