'문무'가 정규 방송에 앞서 스페셜 방송을 편성했다. / 사진제공=KBS

KBS가 '문무'로 3년 만에 대하드라마를 선보이는 가운데, 첫 방송을 앞두고 특별 방송으로 시청자들과 먼저 만난다.KBS는 오는 7일과 8일 오후 9시 20분 KBS 2TV 새 대하드라마 '문무'의 특별 방송인 '문무 스페셜' 1부와 2부를 편성했다. 오는 14일 첫 방송을 앞두고 작품의 기획 의도와 주요 인물, 제작 과정을 소개한다.'문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 이야기를 그린 작품이다. '고려거란전쟁' 이후 약 3년 만에 선보이는 KBS 대하드라마로, 김영조·구성준 감독이 연출하고 김리헌·홍진이 작가가 집필한다.배우 이현욱이 김법민 역을, 장혁이 연개소문 역을 맡는다. 김강우는 김춘추, 박성웅은 김유신으로 분해 극을 이끈다. 신라와 고구려의 주요 인물들을 중심으로 삼국의 격변기를 그려낼 예정이다.7일 방송되는 '문무 스페셜' 1부에서는 지난 45년간 34편의 대하드라마를 제작해 온 KBS의 역사와 함께 '문무'의 기획 의도를 조명한다. 작품의 주역들과 김영조 감독의 인터뷰를 통해 촬영 현장의 이야기를 전하고, 본편의 주요 장면도 미리 공개한다.8일 방송되는 2부에서는 작품의 역사적 배경과 주요 인물들을 소개한다. 역사학자 이성원 교수와 박광일 역사작가가 해설에 나서 당시 삼국의 정세와 각 나라 지도자들의 선택을 짚는다. 이를 통해 본방송에 앞서 작품의 시대적 배경과 인물 관계를 이해할 수 있도록 돕는다.'문무' 제작진은 "'문무 스페셜'을 통해 방송을 기다려 주시는 예비 시청자들의 갈증이 조금은 해소될 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.'문무 스페셜'은 7일과 8일 오후 9시 20분 방송되며, KBS 2TV 새 대하드라마 '문무'는 오는 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr