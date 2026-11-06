몬스타엑스 셔누 / 사진=텐아시아 DB

그룹 몬스타엑스(MONSTA X) 셔누가 허리디스크 진단을 받아 예정된 일정에 불참한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 6일 공식 입장을 통해 "셔누는 최근 허리 통증으로 병원에 내원하여 정밀 검사를 진행하였으며, 검사 결과 허리디스크 진단을 받았다"고 밝혔다.이어 "아티스트의 건강과 회복을 최우선으로 고려해 예정된 일정에 부득이하게 불참하게 됐다"고 설명했다.이에 따라 셔누는 몬스타엑스의 미니앨범 'The Phase'(더 페이즈) 발매 기념 베이징 팬 이벤트와 '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'(KGMA)에 참석하지 않는다. KGMA에는 형원을 비롯한 일부 멤버가 참석할 예정이며, 별도의 무대 공연은 진행되지 않는다.셔누의 향후 활동에도 변동이 생길 수 있다. 스타쉽엔터테인먼트는 "상기 일정 외 향후 예정된 스케줄 역시 아티스트의 회복 경과와 건강 상태를 면밀히 살펴 참석 여부를 신중히 결정할 예정"이라며 변동 사항이 발생하면 추가로 안내하겠다고 밝혔다.베이징 팬 이벤트에서 예정됐던 셔누의 영상통화 팬사인회와 1대1 포토회에 관한 사항도 추후 별도로 공지할 예정이다.끝으로 소속사는 "갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "아티스트가 충분한 휴식과 치료를 통해 건강을 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr