박은영이 집 내부를 자랑했다. / 사진=박은영 SNS

박은영이 집 내부를 자랑했다. / 사진=박은영 SNS

박은영이 집 내부를 자랑했다. / 사진=박은영 SNS

박은영 셰프가 럭셔리한 집 내부를 공개하며 남다른 '집 자랑'에 나섰다. 널찍한 소파부터 명품 브랜드 쿠션, 통창 너머로 펼쳐진 탁 트인 전망까지 연예인 못지않은 집 인테리어가 시선을 사로잡았다.박은영은 5일 자신의 SNS에 "매일 봐도 이쁜 우리집 소파"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 박은영은 넓은 거실에 놓인 아이보리색 소파에 앉아 여유로운 시간을 보내고 있다. 여러 사람이 함께 앉아도 넉넉할 만큼 커다란 소파는 거실 한쪽 벽면을 따라 길게 자리 잡고 있다.소파 위에 놓인 소품도 눈길을 끈다. 특히 박은영은 H사 명품 브랜드의 'H' 로고가 새겨진 쿠션에 기대고 있다. 고급 호텔에 버금가는 거실의 탁 트인 전망도 감탄을 자아낸다. 천장부터 바닥 가까이 이어진 커다란 통창 너머로 도심의 건물들과 멀리 산까지 한눈에 들어온다.이를 본 윤남노 셰프는 "나도 소파 사줘"라는 댓글을 남겨 웃음을 자아낸다.박은영은 지난 5월 성형외과 의사인 남편과 결혼식을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr