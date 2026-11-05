박은영이 집 내부를 자랑했다. / 사진=박은영 SNS
박은영이 집 내부를 자랑했다. / 사진=박은영 SNS
박은영 셰프가 럭셔리한 집 내부를 공개하며 남다른 '집 자랑'에 나섰다. 널찍한 소파부터 명품 브랜드 쿠션, 통창 너머로 펼쳐진 탁 트인 전망까지 연예인 못지않은 집 인테리어가 시선을 사로잡았다.

박은영은 5일 자신의 SNS에 "매일 봐도 이쁜 우리집 소파"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
박은영이 집 내부를 자랑했다. / 사진=박은영 SNS
박은영이 집 내부를 자랑했다. / 사진=박은영 SNS
공개된 사진 속 박은영은 넓은 거실에 놓인 아이보리색 소파에 앉아 여유로운 시간을 보내고 있다. 여러 사람이 함께 앉아도 넉넉할 만큼 커다란 소파는 거실 한쪽 벽면을 따라 길게 자리 잡고 있다.
박은영이 집 내부를 자랑했다. / 사진=박은영 SNS
박은영이 집 내부를 자랑했다. / 사진=박은영 SNS
소파 위에 놓인 소품도 눈길을 끈다. 특히 박은영은 H사 명품 브랜드의 'H' 로고가 새겨진 쿠션에 기대고 있다. 고급 호텔에 버금가는 거실의 탁 트인 전망도 감탄을 자아낸다. 천장부터 바닥 가까이 이어진 커다란 통창 너머로 도심의 건물들과 멀리 산까지 한눈에 들어온다.

이를 본 윤남노 셰프는 "나도 소파 사줘"라는 댓글을 남겨 웃음을 자아낸다.

박은영은 지난 5월 성형외과 의사인 남편과 결혼식을 올렸다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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