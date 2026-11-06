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배우 강태주가 ‘내가 떨릴 수 있게’ 종영을 맞아 소감을 밝혔다.강태주는 TVING 오리지널 시리즈 ‘내가 떨릴 수 있게’에서 밝고 솔직한 성격의 윤지오를 연기해 유쾌한 매력부터 한층 성숙해진 모습까지 선보이며 시청자들과 만났다.극 중 윤지오는 자신의 감정에 솔직하고 장난기 넘치는 인물이다. 그는 주변 사람들과 자연스럽게 어울리며 극에 활력을 더했다. 특히 공연수(남지현 분)를 향한 마음을 적극적으로 표현하면서도 상대의 진심을 깨달은 뒤에는 자신의 감정을 조용히 받아들이는 등 다양한 모습을 보여줬다.강태주는 이러한 윤지오의 변화를 자연스럽게 그려내며 캐릭터의 매력을 살렸다. 독고달(김재영 분)과 티격태격하는 장면에서는 능청스러운 연기로 웃음을 자아냈고, 공연수의 마음을 알아차리는 순간에는 절제된 표정과 눈빛으로 씁쓸한 감정을 표현했다.이에 강태주는 “오랜만에 이렇게 드라마 시리즈로 인사드릴 수 있게 돼서 너무 즐겁고 기대가 많이 됐다”며 “저와 많이 가까운 밝은 모습의 지오 캐릭터를 보여드릴 수 있어서 저도 너무 설레고 즐거웠다”고 작품에 대한 애정을 보였다.이어 “드라마 재밌게 봐주셔서 감사하고, 저의 활동도 많이 기대해 주셨으면 좋겠다”며 “그동안 응원해 주셔서 감사하다. 앞으로도 잘 부탁드린다”고 덧붙였다.한편, ‘내가 떨릴 수 있게’는 TVING에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr