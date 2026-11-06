윤균상이 '신의 구슬'에서 방호별감을 연기한다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

윤균상이 '신의 구슬'에서 방호별감을 연기한다. / 사진제공=JTBC '신의 구슬'

배우 윤균상이 '신의 구슬'에서 원주성을 지키는 방호별감이자 수현의 첫사랑으로 등장한다.6일 JTBC 드라마 '신의 구슬' 측은 윤균상의 모습이 담긴 첫 스틸을 공개했다. '신의 구슬'은 몽골과 30여년간 전쟁을 이어가던 1258년 고려를 배경으로, 나라를 지키기 위해 성물인 관음보주를 찾아 나선 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린 사극이다.윤균상은 극 중 원주성을 지키는 방호별감 왕무 역을 맡았다. 왕무는 고려 개국공신의 후손이자 황제와 촌수가 먼 방계 황족이다. 무신정권의 견제로 도읍에 머물지 못하고 변방을 떠돌며 원주성을 지키고 있다. 과거 왕희(수현 분)와 서로 사랑했지만 끝내 함께하지 못한 사연도 지닌 인물이다.공개된 사진 속 윤균상은 긴 머리와 수염을 기른 모습으로 등장한다. 갑옷과 별감복을 입은 그는 굳은 표정으로 전장을 바라보고 있다. 이전 작품들과는 다른 외형으로 변신한 가운데 원주성을 지키고 전투를 지휘하는 왕무의 모습을 보여준다.왕무와 왕희의 과거 관계도 극에서 다뤄질 예정이다. 두 사람은 한때 서로를 사랑했지만 어떤 이유로 함께하지 못했는지는 아직 밝혀지지 않았다. 왕무가 황족의 신분에도 권력의 중심에서 밀려나 변방을 떠돌게 된 사정과 두 사람의 관계가 어떻게 이어질지도 관전 요소다.윤균상은 이번 작품에서 전투를 지휘하는 왕무의 모습뿐 아니라 왕희를 향한 마음을 간직한 인물의 감정도 표현할 예정이다. 그가 수현과 어떤 호흡을 보여줄지 주목된다.'신의 구슬'은 드라마 '재벌집 막내아들', '더블유(W)', '그녀는 예뻤다' 등을 연출한 정대윤 감독과 '정도전', '녹두꽃', '어셈블리' 등을 집필한 정현민 작가가 함께한다. 배우 안보현, 이성민, 수현, 하윤경, 윤균상이 출연한다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 밤 10시 40분 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오를 통해서도 전 세계에 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr