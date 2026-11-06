이규한이 솔비와 결혼을 결심한 계기를 밝혔다. / 사진='솔비이즈백' 유튜브 캡처

이규한이 솔비와 결혼을 결심한 계기를 밝혔다. / 사진='솔비이즈백' 유튜브 캡처

배우 이규한이 가수 겸 화가 솔비와의 결혼을 결심하게 된 반전 계기를 밝혔다.지난 5일 유튜브 채널 '솔비이즈백'에는 '솔비·규한의 첫 먹방 그리고 예비 신랑의 신개념 플러팅 기술'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 솔비와 이규환은 함께 음식을 먹으며 서로에게 확신을 품게 된 계기를 털어놨다.이규한은 "나중에 결혼 발표를 하고 나서 사람들이 솔비와 결혼을 결심한 이유를 물어보면 뭐라고 할지 생각해 봤다"라고 말했다. 그는 "원래 내 스타일은 누군가에게 지시와 명령을 받거나 지적을 받는 것에 굉장히 예민하다"며 "연기를 열심히 하는 것도 잘하고 싶어서지만, 현장에서 감독님이나 시청자들에게 지적받을까 봐 더 노력하는 것도 있다"고 고백했다.하지만 솔비와의 만남에서는 전혀 다른 반응이 나타났다. 이규한은 "솔비가 숨 쉬듯이 나한테 지시와 명령과 지적을 하는데 그게 전혀 불편하지 않았다"며 "그냥 '알았어', '그럴게' 하면서 이행하고 있었다"라고 설명했다.이규한은 "어느 순간 생각해 보니까 전혀 기분이 나쁘지 않았다"며 "이런 사람이면 내가 결혼해도 되겠구나 싶었다"고 회상했다. 이에 솔비는 "내가 오빠한테 그렇게 지시를 많이 하냐"라며 물었고 이규한은 "숨 쉬듯이 한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.솔비와 이규한은 내년 4월 백년가약을 맺는다. 두 사람은 지난해 KBS 2TV 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'에서 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 당시 방송 최종 선택에서 어긋났던 아쉬움을 딛고 결실을 보게 됐다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr